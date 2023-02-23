https://sputnik-georgia.ru/20230223/sluzhba-dokhodov-gruzii-zapustila-novyy-informatsionnyy-portal-275183049.html

Служба доходов Грузии запустила новый информационный портал

Служба доходов Грузии запустила новый информационный портал

Информация, связанная с деятельностью Службы доходов, стала более доступной 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T16:30+0400

2023-02-23T16:30+0400

2023-02-23T16:30+0400

грузия

новости

экономика

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge, сообщается на сайте ведомства. На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.При этом Infohub – единая система управления электронной информацией, в которой объединены данные разного типа. Платформа дает возможность заинтересованным лицам найти, обработать и поделиться интересной для них информацией или документацией.Информация для потребителей станет доступнее, а сам процесс получения информации будет значительно упрощен, отмечают в ведомстве. Мэрия будет информировать жителей Тбилиси о причинах пробок>>На сайте Cлужбы доходов размещен видеоучебник и брошюра о пользовании платформой. Ведомство приступило к осуществлению проекта с 2021 году, в данном процессе активно участвовали государственный и частный секторы. Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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