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Суровое наказание: футбольный матч в Батуми пройдет при пустых трибунах

Суровое наказание: футбольный матч в Батуми пройдет при пустых трибунах

Руководство и тренерский штаб "Динамо" Батуми наказано после инцидента во время игры с цхалтубским "Самгурали" 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T18:41+0400

2023-02-23T18:41+0400

2023-02-23T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Батумское "Динамо" откроет новый сезон Национального чемпионата Грузии по футболу 26 февраля матчем против "Шукуры" из Кобулети при пустых трибунах. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии в ноябре принял решение наказать руководство и тренерский штаб "Динамо" Батуми после инцидента во время игры с цхалтубским "Самгурали". Матч 34 тура Национального чемпионата Грузии между "Динамо" и "Самгурали" завершился победой гостей – 1:2. С результатом матча были не согласны футболисты и болельщики клуба, которые стали вымещать агрессию на судьях. В результате рефери смогли покинуть поле только с помощью охраны стадиона. Батумское "Динамо" опротестовало наказание, но решение не было изменено. Президент батумского "Динамо" Арчил Беридзе был оштрафован на 6 тысяч лари (более 2 тысяч долларов) и лишен права доступа на стадион как на игры чемпионата Грузии, так и на международные матчи сроком на год. Кроме того, член наблюдательного совета батумского "Динамо" Гурам Беридзе был оштрафован на две тысячи лари и лишен доступа на стадион на шесть матчей. Наказан и помощник главного тренера батумского "Динамо" Давид Джанелидзе. Ему придется отбыть трехматчевую дисквалификацию и выплатить штраф в тысячу лари. А офицеру по связи с болельщиками придется выплатить штраф в 200 лари. Батумское "Динамо" заняло второе место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона. Новый сезон стартует 25 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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