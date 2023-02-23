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Участок центральной автомагистрали Грузии закрыт для большегрузов
Участок центральной автомагистрали Грузии закрыт для большегрузов
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада и гололеда на 132-163 км 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T19:22+0400
2023-02-23T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за интенсивного снегопада и гололеда на 132-163 км (Сурами-Квандзи-Сакасриа) автомагистрали. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги автотранспорт передвигается без ограничений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, погода, департамент автомобильных дорог
Участок центральной автомагистрали Грузии закрыт для большегрузов
19:22 23.02.2023 (обновлено: 19:48 23.02.2023)
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада и гололеда на 132-163 км
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада и гололеда на 132-163 км (Сурами-Квандзи-Сакасриа) автомагистрали.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги автотранспорт передвигается без ограничений.