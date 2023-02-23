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В Тбилиси временно закрыли две станции метро
В Тбилиси временно закрыли две станции метро
Движение на первой линии осуществляется от станции "Варкетили" до станции "Гурамишвили" 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T21:21+0400
2023-02-23T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Станции тбилисского метрополитена "Театр Ахметели" и "Сараджишвили" временно закрылись для пассажиров, сообщает Тбилисская транспортная компания. По данным компании, закрытие станции было вызвано техническими проблемами в тупике тоннеля "Театр Ахметели", которая является конечной станции первой линии метро. Из-за закрытия двух последних станций движение на первой линии будет осуществляется от станции "Варкетили" до станции "Гурамишвили". В Тбилиси обновят еще 12 станций метро >>Транспортная компания обещает решить проблему в ближайшее время. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
В Тбилиси временно закрыли две станции метро
21:21 23.02.2023 (обновлено: 21:22 23.02.2023)
Движение на первой линии осуществляется от станции "Варкетили" до станции "Гурамишвили"
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Станции тбилисского метрополитена "Театр Ахметели" и "Сараджишвили" временно закрылись для пассажиров, сообщает Тбилисская транспортная компания.
По данным компании, закрытие станции было вызвано техническими проблемами в тупике тоннеля "Театр Ахметели", которая является конечной станции первой линии метро.
Из-за закрытия двух последних станций движение на первой линии будет осуществляется от станции "Варкетили" до станции "Гурамишвили".
Транспортная компания обещает решить проблему в ближайшее время.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.