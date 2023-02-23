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Закрыты школы, перекрыты дороги - снегопад создал проблемы жителям Рачи

Закрыты школы, перекрыты дороги - снегопад создал проблемы жителям Рачи

Во всех четырех районах региона Рача-Лечхуми-Квемо Сванети возникли проблемы из-за снегопада 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Обильный снегопад, непрекращающийся уже несколько дней, создал серьезные проблемы высокогорному региону Рача-Лечхуми - Квемо Сванети, сообщили в пресс-службе районной администрации. Во всех школах и детских садах региона приостановлен учебно-воспитательный процесс. Закрыты дороги, ведущие приблизительно к 150 селам. Проблемы с электричеством возникли у жителей более чем 200 сел региона. "Несколько дней беспрерывно идет снег во всех четырех районах региона Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. В некоторых селах покров снега превышает два метра", - заявил губернатор края Папуна Маргвелидзе. Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения?>>На данный момент для очищения дорог от снега в регионе мобилизовано 30 единиц тяжелой техники, однако, по словам губернатора, этого недостаточно для решения возникших проблем. Департамент автомобильных дорог Грузии в ближайшее время предоставит дополнительную спецтехнику. Синоптики до конца месяца не прогнозируют улучшение погоды. На определенных автомобильных дорогах в регионах Грузии установлены специальные режимы передвижения. На дорогах в постоянном режиме идут очистительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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