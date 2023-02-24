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Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды

Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды

Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии 24.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе обыграла в гостях Нидерланды со счетом 88:80 и находится в шаге от путевки на чемпионат мира . В составе сборной Грузии самыми результативными стали капитан команды Торнике Шенгелия 25 очков, а также один из ветеранов команды Георгий Шермадини, который проводит отличный сезон в испанском "Тенерифе", 22 очка. Счет по четвертям 19:17, 23:18, 20:31, 18:22. Таким образом счет личных встреч между соперника стал 5:4 в пользу сборной Грузии.Три последние игры выиграли подопечные Илиаса Зуроса. Назван состав сборной Грузии по баскетболу в матчах против Нидерландов и Исландии >>Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Матч в Дублине остался за Грузией - 88:85. Сборная Грузии занимает третье место в группе L. На четвертом месте команда Исландии, у которой также 12 очков. На первом – Испания, на втором – Италия. На чемпионат мира проходят три лучшие команды. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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