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Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды
Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды
Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T00:45+0400
2023-02-24T00:45+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе обыграла в гостях Нидерланды со счетом 88:80 и находится в шаге от путевки на чемпионат мира . В составе сборной Грузии самыми результативными стали капитан команды Торнике Шенгелия 25 очков, а также один из ветеранов команды Георгий Шермадини, который проводит отличный сезон в испанском "Тенерифе", 22 очка. Счет по четвертям 19:17, 23:18, 20:31, 18:22. Таким образом счет личных встреч между соперника стал 5:4 в пользу сборной Грузии.Три последние игры выиграли подопечные Илиаса Зуроса. Назван состав сборной Грузии по баскетболу в матчах против Нидерландов и Исландии >>Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Матч в Дублине остался за Грузией - 88:85. Сборная Грузии занимает третье место в группе L. На четвертом месте команда Исландии, у которой также 12 очков. На первом – Испания, на втором – Италия. На чемпионат мира проходят три лучшие команды. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, исландия, нидерланды, торнике шенгелия, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, исландия, нидерланды, торнике шенгелия, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
Грузинские баскетболисты обыграли в гостях Нидерланды
00:45 24.02.2023 (обновлено: 01:25 24.02.2023)
Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в напряженной борьбе обыграла в гостях Нидерланды со счетом 88:80 и находится в шаге от путевки на чемпионат мира .
В составе сборной Грузии самыми результативными стали капитан команды Торнике Шенгелия 25 очков, а также один из ветеранов команды Георгий Шермадини, который проводит отличный сезон в испанском "Тенерифе", 22 очка. Счет по четвертям 19:17, 23:18, 20:31, 18:22.
Таким образом счет личных встреч между соперника стал 5:4 в пользу сборной Грузии.Три последние игры выиграли подопечные Илиаса Зуроса.
Следующий матч грузинские баскетболисты проведут дома 26 февраля против сборной Исландии. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Матч в Дублине остался за Грузией - 88:85.
Сборная Грузии занимает третье место в группе L. На четвертом месте команда Исландии, у которой также 12 очков. На первом – Испания, на втором – Италия. На чемпионат мира проходят три лучшие команды.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.