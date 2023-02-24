https://sputnik-georgia.ru/20230224/gruziya-i-iordaniya-planiruyut-nachat-pryamye-aviareysy-275214923.html

Грузия и Иордания планируют запустить прямые авиарейсы

Грузия и Иордания планируют запустить прямые авиарейсы

Пассажиропоток туристов из Иордании в Грузию достигает 20 тысяч в год 24.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Авиакомпания Royal Jordanian интересуется грузинским рынком и планирует начать прямые авиарейсы с Грузией, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов. Встреча представителей двух стран прошла в Марокко на форуме CONNECT 2023. На сегодняшний день Иорданию и Грузию связывают чартерные рейсы. На данном этапе количество пассажиропотока и туристов из Иордании в Грузию достигает 20 тысяч в год, что является не маленькой цифрой для этой страны, отметили в Объединении аэропортов. "После активизации туристических кампаний, мы ждем увеличения туристических потоков", - отметили в Объединении аэропортов Грузии. В течение трехдневного форума представители Объединения аэропортов Грузии провели около 25 встреч. Грузия планирует запустить прямые рейсы с Сербией>>Международный авиационный форум CONNECT был основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум ежегодно проводится в разных странах Европы. В феврале 2018 года юбилейный, 15-й по счету, CONNECT приняла Грузия. Тогда в форуме приняли участие более 500 представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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