https://sputnik-georgia.ru/20230224/mvd-soobschilo-podrobnosti-o-nasilii-v-otnoshenii-rebenka-so-storony-ottsa-275207186.html

МВД сообщило подробности о насилии в отношении ребенка со стороны отца

МВД сообщило подробности о насилии в отношении ребенка со стороны отца

Ребенок находится в реанимационном отделение одной из клиник Тбилиси 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T12:54+0400

2023-02-24T12:54+0400

2023-02-24T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Двухлетняя девочка, пострадавшая от рук отца, получила перелом и другие повреждения, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Грузии.О возможном насилии над двухлетней девочкой стало известно накануне, когда бабушка ребенка обнаружила на ее теле ожоги. Женщина обратилась к правоохранительным органам, она утверждает, что девочку избивали дома. Следственные органы приступили к изучению факта.Сотрудниками районного управления Ахметского района (Кахети) задержан мужчина 1986 года рождения за насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи.Следствие установило, что обвиняемый применил насилие, в результате которого девочка получила перелом и другие повреждения.Следствие идет по статье УК Грузии "Насилие". Обвиняемому грозит лишение свободы до трех лет.Задержан отец девочки из Кахети, которую доставили в больницу с ожогами и травмами>> Изначально девочка поступила с травмами в клинику города Гурджаани (Кахетия). По словам врачей, у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног. Врачи решили отправить ее на лечение в Тбилиси.Состояние девочки, поступившей в тбилисскую клинику "Джео хоспиталс" поздно вечером с разными травмами, стабильное, но, исходя из возможного ухудшения ситуации, ребенок остается в реанимационном отделении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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