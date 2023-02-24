https://sputnik-georgia.ru/20230224/zaderzhan-otets-devochki-iz-kakheti-kotoruyu-dostavili-v-bolnitsu-s-ozhogami-i-travmami-275204346.html

Задержан отец девочки из Кахети, которую доставили в больницу с ожогами и травмами

Задержан отец девочки из Кахети, которую доставили в больницу с ожогами и травмами

Накануне бабушка двухлетней девочки, обнаружив на ее теле следы ожогов, обратилась в полицию 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Отец двухлетней девочки, которая накануне была доставлена в клинику с различными травмами, задержан, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии. О возможном насилии над двухлетней девочкой стало известно накануне, когда бабушка ребенка обнаружила на ее теле ожоги. Женщина обратилась к правоохранительным органам, она утверждает, что девочку избивали дома. Следственные органы приступили к изучению факта.Следствие изучает возможный факт насилия над ребенком на востоке Грузии>>Изначально девочка поступила с травмами в клинику города Гурджаани (Кахетия). По словам врачей, у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног. Врачи решили отправить ее на лечение в Тбилиси.Состояние девочки, поступившей в тбилисскую клинику "Джео хоспиталс" поздно вечером с разными травмами, стабильное, но, исходя из возможного ухудшения ситуации, ребенок остается в реанимационном отделении. Проведенные исследования показали, что у ребенка в брюшной полости и в легких (в плевральной полости) накопилась жидкость, сообщила врач."Внешне у ребенка есть множество повреждений на коже, которые были обработаны хирургом", – подчеркнула Кочадзе.Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей, подключены соответствующие консультанты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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