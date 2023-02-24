https://sputnik-georgia.ru/20230224/neradivye-voditeli-prinesli-byudzhetu-1479-millionov-v-2022-godu-275227155.html

Нерадивые водители принесли бюджету 147,9 миллиона в 2022 году

Нерадивые водители принесли бюджету 147,9 миллиона в 2022 году

Только в Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 78,9 миллиона лари 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Нерадивые водителям, чьи нарушения были были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, заплатили в бюджет в 2022 году 147,9 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Все видеокамеры зафиксировали 3,1 миллиона нарушений за год, из которых 1,7 миллиона – в Тбилиси. Только в Тбилиси камеры зафиксировали нарушений на сумму 78,9 миллиона лари. По числу нарушений, зафиксированных на камеру помимо Тбилиси, самое большое число нарушений было зафиксировано в Квемо Картли – 331,2 тысячи и в Аджарии – 266,3 тысячи. На всех бензоколонках в Грузии появятся камеры, считывающие номера машин >>Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяц действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 1,2 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 45,5 миллиона лари. На 1 январе в Грузии работают 6 230 камер, из которых 4 281 – общего вида, а 1 949 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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