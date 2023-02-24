https://sputnik-georgia.ru/20230224/posol-evrosoyuza-v-gruzii-otsenil-otnosheniya-storon--275208235.html

Посол Евросоюза в Грузии оценил отношения сторон

Посол Евросоюза в Грузии оценил отношения сторон

По словам дипломата, Евросоюз дал Грузии четкую европейскую перспективу 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Общее понимание европейских ценностей является прочной основой для построения более тесных отношений между Евросоюзом и Грузией, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Еврокомиссия в начале февраля обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. По словам дипломата, Евросоюз дал Грузии четкую европейскую перспективу, которая включает в себя конкретные шаги для получения статуса кандидата в Евросоюз. "Этот процесс основан на заслугах и ориентирован на реформы", – подчеркнул посол. При этом, как отметил дипломат, разные субъекты дезинформации пытаются манипулировать информационным пространством, чтобы препятствовать процессу интеграции, создавать разногласия и снижать солидарность. "Мы должны быть бдительными, укреплять нашу стойкость и тесно сотрудничать, чтобы противостоять этим вредоносным действиям", – отметил посол. Десятый пакет санкций – демонстрация экономического поражения Запада>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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