https://sputnik-georgia.ru/20230223/desyatyy-paket-sanktsiy--demonstratsiya-ekonomicheskogo-porazheniya-zapada-275170900.html

Десятый пакет санкций – демонстрация экономического поражения Запада

Десятый пакет санкций – демонстрация экономического поражения Запада

Ожидания Запада от антироссийских санкций не совпали с реальностью. Почему прогнозы о скором крахе российской экономики не сбылись, или как России удалось... 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T15:38+0400

2023-02-23T15:38+0400

2023-02-23T15:59+0400

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Sputnik, Вадим Павлов. В четверг – 23-го февраля – постоянные представители стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе планируют окончательно согласовать "юбилейный", десятый по счету пакет антироссийских санкций.Вступить в силу новые ограничения, согласно обещанию главы европейской дипломатии Жозепа Борелля, должны к 24-му февраля.В течение года западные лидеры неоднократно обещали, что их санкции уничтожат российскую экономику, предрекали катастрофическое падение ВВП, обрушение рубля и многое другое.Почему реальность не оправдала ожиданий Запада, за счет чего российская экономика выстояла под беспрецедентным санкционным давлением и почему обещанной экономической катастрофы в России не произошло – разбирался Sputnik.Вместо алмазов и ядерного сотрудничества – унитазы и самоповторыСанкции в отношении России применялись на протяжении практически всей ее истории – от средневековой Новгородской республики до Русского царства, Российской империи, СССР и современной РФ.После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на Донбассе в феврале-марте 2014-го года рестрикции в отношении РФ начали приниматься постоянно – за строительство Крымского моста, за поддержку легитимных правительств Сирии и Венесуэлы, за "кибератаки против США и ЕС", "вмешательство в выборы в США" и так далее.После признания Россией независимости ДНР и ЛНР в конце февраля прошлого года на Западе "родился" первый пакет санкций в отношении РФ. После начала специальной военной операции санкционное давление значительно усилилось – за минувший год Россия стала мировым лидером по количеству наложенных на одну страну ограничений.Вавилов: Китай будет помогать России, даже несмотря на санкции>>К началу марта 2022-го в отношении РФ буквально за пару недель было введено 5,5 тыс. рестрикций, тогда как против расположившегося на втором месте Ирана только 3,6 тыс. (которые принимались на протяжении более чем 40 лет).Сейчас против России введено уже девять санкционных пакетов, количество ограничений в которых (в сумме с введенными ранее – до начала СВО) уже перевалило за десяток тысяч.В среду постпреды стран-участниц ЕС в Брюсселе собираются согласовать "юбилейный", десятый по счету пакет санкций.Согласно предложениям Еврокомиссии, представленным 15-го февраля, в него могут войти ограничения на продажу в РФ промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд евро – в частности "таких, которые не могут быть поставлены из Китая".Речь идет, например, об авиационных двигателях и их компонентах, об электронных компонентах, которые "могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники и вертолеты".Среди возможных ограничений также значится отключение от системы SWIFT нескольких коммерческих российских банков – Альфа-банка, Росбанка и "Тинькофф".Плюс сообщается о возможности введения рестрикций в отношении российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).Напомним: агентом правительства по покупке активов в данный Фонд является ЦБ РФ, который и так находится под санкциями. То есть такая санкция будет являться, скорее, ничего не значащей формальностью, поскольку Банк России и так сегодня ограничен в доступе к недружественным валютам (доллар, евро, фунт стерлингов, японская йена) и совершению операций с ними.Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина>>Согласно утвержденной в конце 2022-го года новой структуре ФНБ, Фонд пополняется активами в китайских юанях и в золоте, чему ограничения Запада вряд ли смогут помешать.Издание EUobserver ранее сообщило о том, что под ограничения может попасть экспорт в Россию чаш унитазов, биде, смывных бочков, перьев для ручек и т. п. Также в списке значится запрет на поставки электроразрядного оружия большой мощности, систем водяных пушек для подавления беспорядков и оборудования для распространения раздражающих или парализующих химвеществ.Однако поставки в РФ техники, применяемой для подавления протестов, запрещены в ЕС еще с 2014-го года – в СМИ говорят о возможности "искусственного раздувания санкционного списка Еврокомиссией".По данным The Wall Street Journal, новый блок рестрикций в большей степени будет нацелен на "закрытие лазеек" для обхода санкций и расширение мер реагирования на уклонение от санкций.Правда, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в октябре громогласно заявляла, что Евросоюз закрыл "лазейки по обходу санкций" – вероятно, и последующие блоки санкций будут дополняться этим необходимым (и, видимо, невыполнимым) тезисом.Запад определенно уперся в санкционный потолок – большинство из возможных ограничительных мер в отношении России уже введены. Об этом говорят не только в РФ, но также признают и на Западе – свидетельством тому служат неоднократные заявления еврокомиссаров, чиновников, экспертов, авторитетных СМИ и др.Эксперты считают, что Запад может надавить на Россию, наложив ограничения на сотрудничество с РФ в ядерной сфере, а также запретив импорт российских алмазов.Однако против этого выступают не последние страны ЕС: Франция и Венгрия блокируют рестрикции в отношении ядерного сотрудничества, а сталкиваться с возможностью потери исторического алмазного бизнеса не желает Бельгия (о чем не один раз говорил премьер-министр страны Александер Де Кроо), отчего тоже накладывает на идею "вето".Вместо таких ограничений в проекте нового санкционного пакета фигурируют унитазы, перья для ручек, повторяющаяся из раза в раз борьба с "лазейками", а также ограничения, которые уже и так давно введены.Ваши ожидания – ваши проблемы"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена", – заявляла в конце февраля прошлого года занимавшая на тот момент должность министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Мы нанесли удар в самое сердце российской экономики. В ближайшие годы Россию ждет двукратное сокращение ВВП. Экономика России была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века, теперь вы страна XIX века", – месяцем позже говорил президент США Джо Байден."ВВП России в 2022-м году сократится на 8,5%, 11%, 30% или 100%" – не могли в марте-апреле определиться Международный валютный фонд, Урсула фон дер Ляйен, главный экономист IIF (Международный финансовый институт) Робин Брукс и Джо Байден.Безработица в РФ впервые за последние 10 лет превысит 9%, утверждал в апреле Bloomberg.Инфляция в РФ превысит 20%, инвестиции сократятся более чем на 20%, а государственный дефолт – лишь вопрос времени, в мае убеждала мир Еврокомиссия.Схожие прогнозы давали относительно снижения российских нефтегазовых доходов, краха финансовой системы, падения товарооборота, ухода передовых западных производств из РФ, проблем с собственным производством, а также предрекали России международную изоляцию.Но что из обещанного сбылось?ВВП России, согласно данным Росстата, в минувшем году снизился на 2,1%. Схожие оценки дает и МВФ – по их январским подсчетам снижение показателя составило 2,2%.По их же последним прогнозам экономика России, которую Джо Байден обещал лишить возможности развиваться, уже в этом году продемонстрирует рост – на 0,3%. В 2024-м, как ожидает МВФ, рост ускорится до 2,1%.Безработица в России по итогам года составила 3,7% (исторический минимум – ниже, чем в большей части ЕС), инфляция – 11,94% (ниже, чем как минимум в трети стран ЕС), объем инвестиций в основной капитал в РФ (по данным Bloomberg Economics) вместо двадцатипроцентного падения вырос на 6%, среднегодовой курс рубля составил 67,46 руб. за $1 (в 2021-м показатель равнялся 73,65 руб., а в 2020-м – 71,94 руб.), доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, согласно заявлению правительства РФ, выросли на 28%, а дефолт так и не наступил.Да и всего 8,5% компаний из стран Евросоюза и G7 по состоянию на конец 2022-го года "ушли" из России, как ранее сообщалось в исследовании Университета Санкт-Галлена (Швейцария).Но и сказать, что негативного эффекта от западного давления на российскую экономику нет, было бы неправильно.Вовсе нет, беспрецедентный санкционный удар был (и остается) крайне сильным – ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством ограничений. Просто страны Запада переоценили свои мощь и могущество, а российская экономика сумела выстоять.Как Россия выстояла под санкциями?Изначально – после принятия первых санкционных пакетов и анонсов последующих ограничительных мер – российские общественность, бизнес и рынки восприняли угрозы Запада достаточно остро.Резкий обвал рубля, "заморозка" значительной части российских золотовалютных резервов, закрытие привычных экспортно-импортных каналов, проблемы финансово-банковской системы, паника населения, толпящегося у банкоматов, и многое другое сопровождали начало беспрецедентного санкционного давления на РФ.Тогда же и посыпались вышеперечисленные прогнозы о скором крахе российской экономики.Однако она оказалась куда более устойчивой, чем предполагали многие. Шок от разрыва экономических связей России и Запада, складывавшихся десятилетиями, оказался значительно мягче первоначальных ощущений и прогнозов, отметила в разговоре со Sputnik руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.Устойчивости экономики, по ее словам, способствовали такие факторы, как своевременное и эффективное купирование финансового кризиса со стороны ЦБ, сохранение объемов нефтяного экспорта (с перенаправлением его основных потоков от западных потребителей в Китай, Индию и Турцию) при высоких ценах на энергоресурсы в течение большей части года, значительное увеличение бюджетных расходов, льготные программы кредитования."Также на устойчивость повлияли более быстрое, чем ожидалось, восстановление импорта, неожиданный рост инвестиций в основной капитал, сохранение рекордно низкой безработицы – в том числе за счет мер поддержки занятости", – рассказала эксперт.Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций>>По словам председателя совета директоров инвестиционной группы компаний Finbridge Леонида Корнилова, правительство РФ еще до введения новых санкций предприняло ряд усилий, которые в какой-то степени смягчили удар."Среди них отмечаются создание национальной платежной системы, которая позволила сохранить рублевую инфраструктуру, снижение регуляторной нагрузки и обеспечение ликвидностью финансового сектора", – продолжил эксперт.Как в разговоре со Sputnik отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, прогнозы краха российской экономики базировались на эмоциях и некорректной экстраполяции моментного шока на длительную перспективу без учёта ответных мер и эластичности экономики РФ.Научный сотрудник Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Николай Кондрашов, помимо всего прочего, отмечает тот факт, что беспрецедентные санкции сами по себе оказались не столь опасными для российской экономики – зависимость от стран запада оказалась не столь сильной."Также государство оказало большую поддержку экономике – скорее всего, это не закладывалось в прогнозы. В частности, расходы федерального бюджета по итогам 2022-го года составили не 23,7 трлн руб., как было предусмотрено до кризиса, а 31,1 трлн руб.", – рассказал он.Экономические оценки и прогнозы аналитиков, публикуемые в мировых масс-медиа, направлены на формирование массового сознания, которое эмоционально поддерживает существующий мирохозяйственный порядок, рассказал научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский."А любые отступления от правил должны вызывать острое общественное неприятие. Нарушитель должен быть публично экономически жестоко наказан. Поэтому аналитики использовали самые невероятные и ужасающие сценарии для описания будущего экономики России – полная мировая блокада, обрушение финансовой и платежной системы, разрушение банковской системы, банкротство предприятий и массовая безработица", – объяснил эксперт.Однако, по его словам, вместо голливудского фильма ужасов немедленно началась структурная перестройка и адаптация экономики России к беспрецедентным внешним торговым и финансовым ограничениям.И это, заявил Александр Ильинский, является результатом серьезнейшей и весьма успешной сбалансированной работы финансово-экономического блока правительства России и Центробанка РФ.Грамотное реагирование властейВ аномально жестких условиях конца февраля-начала марта ЦБ РФ принял экстренные меры, которые быстро и эффективно погасили разгоравшуюся финансовую и банковскую панику, грозившую превратиться в полноценный финансовый кризис, рассказала Ольга Беленькая."Резкий рост ключевой ставки до 20% смог остановить отток капитала из банков, что не привело к кризису ликвидности, – продолжает Михаил Зельцер. – Были блокированы нерезиденты и вывод капитала, что быстро стабилизировало долговой рынок и рубль. Были даны всеобъемлющие гарантии ликвидности для поддержки сектора госбумаг. Банки получили нормативные послабления, оценка их портфелей бумаг была заморожена на дату 18-го февраля и кредитные организации смогли задействовать собственные резервы".По словам Николая Кондрашова, ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком, помимо всего вышеперечисленного, способствовало торможению роста потребительских цен."Стратегия Банка России позволила снизить инфляцию в стране с рекордных значений в 17,8% в апреле после гигантского внешнего шока до среднегодового уровня 12%, который, к слову, существенно ниже, чем инфляция в большинстве стран Европейского союза", – отметил Александр Ильинский.Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций>>По его словам, действия ЦБ РФ создали небывалый кредитный импульс для поддержки российской экономики. "Рублевые корпоративные кредиты за год выросли на рекордные 24%, показав самые высокие результаты за последние 11 лет. Следует учесть, что корпоративное кредитование является дезинфляционным фактором, так как направлено не на конечное потребление, а на увеличение предложения на российском рынке", – пояснил эксперт.При всем при этом, рассказывает Александр Ильинский, Центробанку удалось сохранить прибыль банковской системы (за второе полугодие она составила около 1,7 трлн руб.), а внешний долг РФ в иностранной валюте в условиях санкционного давления сократился на 21,5% (с $350 млрд до $275 млрд), что стало самым интенсивным сокращением внешней долговой позиции за всю современную историю России."Поэтому вся денежно-кредитная политика Банка России показала свою сверхвысокую эффективность в условиях чудовищных внешних финансовых шоков", – говорит он.Опрошенные Sputnik эксперты также отмечают успешность действий правительства России, направленных на поддержку экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления."В условиях осознания наступления "новой нормальности" правительство РФ в марте 2022-го года приняло план поддержки экономики России, включающий более 100 инициатив, и выделило из федерального бюджета более 1 трлн руб. на его реализацию", – напоминает Александр Ильинский.По словам заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, слаженные действия ЦБ и правительства РФ позволили быстро стабилизировать курс национальной валюты, скорректировать структуру резервов и ФНБ, использовать средства ФНБ для поддержки экономики, обеспечить поток потребительских товаров в страну за счет параллельного импорта, переориентировать экспортные поставки на азиатские страны, обеспечить льготные кредиты для МСП, а также ввести мораторий на различные налоговые проверки."Кроме того, правительство обязало продавать всю валютную выручку, что существенно поддержало курс национальной валюты", – отметил Денис Перепелица."Меры господдержки, в частности в авиации, строительстве, автопроме, внутреннем туризме, а также изменение торгово-логистических цепочек и легализация параллельного импорта позволили в той или иной мере смягчить негативный эффект от санкций", – рассказала Ольга Беленькая.Наиболее устойчиво, по ее словам, держались такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, добыча нефти, финансовая и страховая деятельность, пищевая промышленность, а также производства, связанные с оборонно-промышленным комплексом."Кроме того, санкции вводились не сразу, а поступательно, что позволило адаптировать экономику к внешним шокам, – продолжает Денис Перепелица. – Большую роль также сыграл тот факт, что Китай, Индия, Турция и ряд других азиатских и ближневосточных стран не присоединились к санкциям против России".Значимость дружественных странОсуществилась ли западная мечта о мировой изоляции России? Она изначально выглядела утопичной – изолировать 1/6 часть суши, от сотрудничества с которой во множестве отраслей зависит огромное количество государств, вряд ли возможно.При этом заставить мир следовать своим приказам Западу также не удалось.Так, множество стран заметно нарастили сотрудничество и торговлю с Россией – от постсоветских государств до держав Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.Например, в 2022-м году товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на треть – со $146,9 млрд до рекордных $190 млрд. Целью до 2024-го года лидеры РФ и КНР ранее ставили доведение товарооборота до $200 млрд в год, но, вполне вероятно, в текущем году план будет перевыполнен.Рекорды в минувшем году установлены не только в торговле с Китаем, но и с Турцией (около $60 млрд), Беларусью (более $50 млрд), Индией (более $30 млрд), Бразилией (более $8 млрд), ОАЭ (более $9 млрд), Ираном ($4,6 млрд) и другими.По итогам 2022-го года, по приблизительным подсчетам, товарооборот России со странами СНГ (включая все еще формально состоящую в организации Украину и ассоциированного члена-наблюдателя Туркменистан) и Грузией увеличился примерно на 13% к уровню 2021-го года и составил порядка $110 млрд.И если торговля с Молдовой и Украиной ожидаемо "просела", то с рядом постсоветских государств она значительно выросла.Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, являющийся в Союзе наблюдателем, – ощутимо нарастили не только импорт из РФ, но и экспорт в нее.В будущем, как считает Николай Кондрашов, значимость стран бывшего СССР для России только возрастет, поскольку процесс замещения потерянных рынков сбыта будет продолжаться."В сложившихся обстоятельствах значимость стран, входящих в ЕАЭС, будет возрастать – расчеты с этими странами уже переводятся на рубли, товарооборот растет, – продолжает Денис Перепелица. – Велика роль Казахстана, который, несомненно, играет большую роль в обеспечении поставок, так как входит в таможенный союз с Россией и не находится под санкциями. Страны ЕАЭС обеспечивают роль "шлюза" для России в торговле с западными странами"."В условиях беспрецедентного санкционного давления особое внимание было уделено вопросам переориентации внешнеторговых операций со стран "большой семерки" на Китай, Индию и Турцию, – рассказал Александр Ильинский. – В 2022-м основные поставки сырой нефти были переброшены из стран ЕС в Азию и в конце года составили около 2,2 млн баррелей в сутки".С учетом дальнейшего развития азиатской торговли, считает эксперт, Россия в худшем сценарии потеряет не более четверти своего экспорта."Страны-санкционеры принимают усилия против России, вводя не только собственные санкции, но и принуждая к их введению иные страны. Есть риски вторичных санкций, что сдерживает от сотрудничества компании из стран-партнеров", – рассказал Михаил Зельцер.Однако, продолжает он, экономика развивается, переориентация потоков идет, обороты торговли с Китаем, Индией, Турцией и странами ЕАЭС растут двузначными темпами – как по импорту, так и экспорту."Чего только стоит оценка правительства о переводе 80% экспорта нефти и 75% экспорта нефтепродуктов в дружественные страны уже в этом году. Активно расширяются контакты с Африкой и Латинской Америкой", – заключает эксперт."Очевидно, что роль Турции, Китая, ОАЭ и Ирана для российского бизнеса сейчас сложно переоценить, однако и другие страны могут в скором времени войти в ближний круг – такие как Индия, Тайланд, Вьетнам, Индонезия, – считает Денис Перепелица. – Торговля с этими государствами способна заместить большую часть выпадающих из-за санкций экспорта и импорта".Будущее российской экономикиБудущее российской экономики будет определяться будущим состоянием мировой экономики, влиянием геополитических условий в сложном процессе размывания мировой гегемонии США, скоростью адаптации российской экономики к новым мировым вызовам, использованием возникающих возможностей и последовательным ответом на появляющиеся риски и угрозы, считает Александр Ильинский."Кстати, по оценкам Международного валютного фонда, уже в 2023-м году ожидается рост экономики России на уровне 0,3%, а в 2024-м – на 2,1%", – напоминает эксперт.Экономист Коган рассказал, какие возможности для России откроет 2023 год>>Обновленный прогноз ЦБ РФ относительно динамики российского ВВП в 2023-м году примерно совпадает с ожиданиями МВФ – от минус 1% до плюс 1%. С этим прогнозом, по словам Николая Кондрашова, соглашаются и "Высшей школе экономики" (ВШЭ).Опрошенные Sputnik эксперты также прогнозируют снижение уровня инфляции в России в 2023-м году – до 6-7%. Банк России, в свою очередь, говорит о 5-7% в текущем году и возвращении к целевому показателю (4%) в следующем году.Среднегодовой курс российской валюты, по мнению аналитиков, будет находиться на уровне 70-73 руб. за $1. "Февральское ослабление нацвалюты на фоне неопределенности с доходами и расходами бюджета, скорее всего, будет скоротечным", – говорит Михаил Зельцер."Сейчас экономика нуждается в активизации потребительского спроса, ускорении исполнения бюджетных расходов, снижении курса рубля", – считает Леонид Корнилов.Без инвестиций переход экономики к новой структуре невозможен, считает эксперт. Особенно, по его словам, в доступных деньгах нуждаются малый и средний бизнес, который, как надеется государство, сыграет ключевую роль в российской экономике."Но так или иначе бизнес находит деньги. В России есть частные инвесторы, микрокредитные компании, финтех-площадки, – говорит Леонид Корнилов. – Важно, также, чтобы государство "ослабило вожжи": снижало налоговую и административную нагрузки на малый и средний бизнес".Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов в текущем году при сохранении текущих трендов ожидает роста производства продовольствия и тех непродовольственных потребительских товаров, которые в меньшей степени зависели от международной кооперации. Также "плюс" будет в оборонном секторе, отмечает эксперт.Наиболее чувствительным к западным санкциям в текущем году останется сектор высоких технологий, считает Михаил Зельцер.Российский энергорекорд раскрыл военную тайну>>"Недружественные России страны бьют как по финансовой инфраструктуре, отключая институты от платежных и расчетных систем, так и вводя эмбарго на поставки ИТ и наукоемких комплектующих, – говорит он. – Замещение из дружественных стран не может полностью покрыть их дефицит. Импортозамещением занимались давно, но сейчас это просто жизненно важно для многих отраслей"."К сожалению, даже когда российская экономика перестанет падать и начнет расти, существенные затруднения с доступом к передовым импортным оборудованию и технологиям будут оказывать долгосрочное сдерживающее влияние на потенциал экономики", – соглашается Ольга Беленькая.Структурная адаптация экономики будет продолжаться, отмечает она. "Продолжение переориентации экспортных и импортных потоков на юг и восток, развитие для этого необходимой транспортно-логистической инфраструктуры, импортозамещение, увеличение доли внутреннего потребления и производства", – делится мнением эксперт.По мнению Дениса Перепилицы, большинство мер поддержки экономики, введенных в минувшем году правительством РФ, себя оправдало, однако для обеспечения дальнейшей устойчивости российской экономики необходима ее диверсификация. А значит, надо открывать новые производства – запускать инвестиционный процесс."2023-й год будет непростым для России – отложенные эффекты от санкций существенно сократят поступления в российский бюджет, будут введены новые пакеты санкций со стороны Евросоюза и США", – делится мнением эксперт.Если Россия сможет адаптироваться и начнет активно диверсифицировать экономику, то существуют перспективы стремительного экономического роста в 2025-2027-х годах, отмечает Денис Перепелица."Пока трансформационные процессы идут последовательно, но все еще в недостаточных масштабах. Очевидна необходимость в дополнительных финансовых ресурсах, которые можно получить путем деофшоризации, национализации крупнейших предприятий и привлечении китайских инвестиций", – заключил эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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