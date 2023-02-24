https://sputnik-georgia.ru/20230224/pozhar-v-tbilisi--gorit-mnogoetazhnyy-dom-275222622.html

Пожар в Тбилиси – горит многоэтажный дом

Пожар в Тбилиси – горит многоэтажный дом

По предварительной информации, горят стройматериалы 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T18:14+0400

2023-02-24T18:14+0400

2023-02-24T18:20+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Пожар вспыхнул в строящемся многоэтажном доме в историческом районе Тбилиси Ортачала, сообщил телеканал "Мтавари архи". Сильное задымление наблюдается в новостройке, которая расположена около одного из зданий министерства внутренних дел Грузии. По имеющейся информации, горят строительные материалы. По данным СМИ, всех строителей, работающих на объекте, удалось вывести.На данном этапе причина возникновения пожара не известна. Пока нет информации и о последствиях. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы пожарные бригады и ведутся работы по тушению пожара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями