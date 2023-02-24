https://sputnik-georgia.ru/20230224/pozhar-v-tbilisi--gorit-mnogoetazhnyy-dom-275222622.html
Пожар в Тбилиси – горит многоэтажный дом
Пожар в Тбилиси – горит многоэтажный дом
По предварительной информации, горят стройматериалы 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T18:14+0400
2023-02-24T18:14+0400
2023-02-24T18:20+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237508_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_417c365a6f1f3f4e26cd2f67285d21c8.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Пожар вспыхнул в строящемся многоэтажном доме в историческом районе Тбилиси Ортачала, сообщил телеканал "Мтавари архи". Сильное задымление наблюдается в новостройке, которая расположена около одного из зданий министерства внутренних дел Грузии. По имеющейся информации, горят строительные материалы. По данным СМИ, всех строителей, работающих на объекте, удалось вывести.На данном этапе причина возникновения пожара не известна. Пока нет информации и о последствиях. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы пожарные бригады и ведутся работы по тушению пожара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237508_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_dbb54f65ced3976f4b250c620a224c6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар в Тбилиси – горит многоэтажный дом
18:14 24.02.2023 (обновлено: 18:20 24.02.2023)
По предварительной информации, горят стройматериалы
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Пожар вспыхнул в строящемся многоэтажном доме в историческом районе Тбилиси Ортачала, сообщил телеканал "Мтавари архи".
Сильное задымление наблюдается в новостройке, которая расположена около одного из зданий министерства внутренних дел Грузии. По имеющейся информации, горят строительные материалы.
По данным СМИ, всех строителей, работающих на объекте, удалось вывести.
На данном этапе причина возникновения пожара не известна. Пока нет информации и о последствиях.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы пожарные бригады и ведутся работы по тушению пожара.