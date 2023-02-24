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Снегопад парализовал движение на Рикотском перевале - что происходит сейчас?
Снегопад парализовал движение на Рикотском перевале - что происходит сейчас?
Автомобилисты уже могут воспользоваться одной из самых главных дорог в Грузии 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T10:02+0400
2023-02-24T10:02+0400
2023-02-24T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, восстановлено, говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном на сайте ведомства. Накануне ночью движение на Рикотском перевале было запрещено для всех видов автотранспорта из-за сильного мороза, метели, плохой видимости и оползня. В течение многих часов пассажирам пришлось стоять в длинной пробке. Соответствующие службы работали всю ночь, чтобы расчистить территорию. В течение всей ночи на 132-163 км участка данной дороги шли активные очистительные работы. Рабочим процессом на месте руководили директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе и госуполномоченный в регионе Имерети Звиад Шаламберидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, рикотский перевал, тбилиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, рикотский перевал, тбилиси
Снегопад парализовал движение на Рикотском перевале - что происходит сейчас?
Автомобилисты уже могут воспользоваться одной из самых главных дорог в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, восстановлено, говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном на сайте ведомства.
Накануне ночью движение на Рикотском перевале было запрещено для всех видов автотранспорта из-за сильного мороза, метели, плохой видимости и оползня. В течение многих часов пассажирам пришлось стоять в длинной пробке. Соответствующие службы работали всю ночь, чтобы расчистить территорию.
"На данный момент данный участок автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе расчищен. Территорию Рикотского тоннеля безопасно покинули легковые автомобили вместе с пассажирами. К этому времени движение поэтапно восстановлено", - говорится в заявлении МВД.
В течение всей ночи на 132-163 км участка данной дороги шли активные очистительные работы. Рабочим процессом на месте руководили директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе и госуполномоченный в регионе Имерети Звиад Шаламберидзе.