https://sputnik-georgia.ru/20230224/snegopad-paralizoval-dvizhenie-na-rikotskom-perevale---chto-proiskhodit-seychas--275203045.html

Снегопад парализовал движение на Рикотском перевале - что происходит сейчас?

Снегопад парализовал движение на Рикотском перевале - что происходит сейчас?

Автомобилисты уже могут воспользоваться одной из самых главных дорог в Грузии 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T10:02+0400

2023-02-24T10:02+0400

2023-02-24T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, восстановлено, говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном на сайте ведомства. Накануне ночью движение на Рикотском перевале было запрещено для всех видов автотранспорта из-за сильного мороза, метели, плохой видимости и оползня. В течение многих часов пассажирам пришлось стоять в длинной пробке. Соответствующие службы работали всю ночь, чтобы расчистить территорию. В течение всей ночи на 132-163 км участка данной дороги шли активные очистительные работы. Рабочим процессом на месте руководили директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе и госуполномоченный в регионе Имерети Звиад Шаламберидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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