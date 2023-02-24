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Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования

Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования

За коммерческий подкуп в Тбилиси задержали одного человека 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека по факту коммерческого подкупа, сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемый работал в одном из центров технического инспектирования автомобилей в Тбилиси, где проверял машины на соответствие с техническим регламентом. Для получения выгоды он выдал положительное заключение на технически неисправные транспортные средства, за что взял 150 лари (57 долларов). Следствие идет по статье УК Грузии "Коммерческий подкуп". Обвиняемому грозит от 2 до 4 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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