https://sputnik-georgia.ru/20230224/tekhosmotr-avtomobilya-za-dengi-v-tbilisi-zaderzhali-sotrudnika-tsentra-inspektirovaniya-275205975.html
Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования
Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования
За коммерческий подкуп в Тбилиси задержали одного человека 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T12:12+0400
2023-02-24T12:12+0400
2023-02-24T12:12+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23759/55/237595559_0:197:2000:1322_1920x0_80_0_0_57ea1eeba3b5ba46cf5a23664cfcfc27.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека по факту коммерческого подкупа, сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемый работал в одном из центров технического инспектирования автомобилей в Тбилиси, где проверял машины на соответствие с техническим регламентом. Для получения выгоды он выдал положительное заключение на технически неисправные транспортные средства, за что взял 150 лари (57 долларов). Следствие идет по статье УК Грузии "Коммерческий подкуп". Обвиняемому грозит от 2 до 4 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23759/55/237595559_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_0f59056afa990121ddd1c56042c813c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования
За коммерческий подкуп в Тбилиси задержали одного человека
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека по факту коммерческого подкупа, сообщается на сайте ведомства.
По данным
следствия, обвиняемый работал в одном из центров технического инспектирования автомобилей в Тбилиси, где проверял машины на соответствие с техническим регламентом. Для получения выгоды он выдал положительное заключение на технически неисправные транспортные средства, за что взял 150 лари (57 долларов).
Следствие идет по статье УК Грузии "Коммерческий подкуп". Обвиняемому грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.