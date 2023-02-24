https://sputnik-georgia.ru/20230224/tyurma-sootvetstvuyuschaya-evrostandartam-otkryvaetsya-v-gruzii-275209516.html

Тюрьма, соответствующая евростандартам, открывается в Грузии

Тюрьма, соответствующая евростандартам, открывается в Грузии

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Строительство тюрьмы №1 в поселке Лаитури (Гурия) подходит концу – ведутся заключительные работы по внутренней отделке, сообщили в... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T13:58+0400

2023-02-24T13:58+0400

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рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Строительство тюрьмы №1 в поселке Лаитури (Гурия) подходит концу – ведутся заключительные работы по внутренней отделке, сообщили в министерстве юстиции Грузии. Тюрьма поселка Лаитури является небольшим исправительным учреждением, рассчитанным приблизительно на 700 заключенных. Со строительным процессом ознакомился министр юстиции Рати Брегадзе, его заместитель Эрекле Гвинианидзе и руководитель Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.Сколько заключенных в тюрьмах Грузии? Новая статистика>>Новая тюрьма построена для того, чтобы создать заключенным жилищные условия, соответствующие европейским стандартам, и позаботиться о рабочих условиях сотрудников исправительного учреждения, отмечают в Минюсте.По словам главы Минюста, учреждение полностью подстроено как под нужды обвиняемых и осужденных, так и под нужды сотрудников. Пенитенциарное учреждение Лаитури откроется приблизительно через два месяца. В нем будут трудоустроены около 500 человек, в том числе и местные жители. Согласно официальным данным на 1 января 2023 года, в тюрьмах Грузии находились 9 542 человека. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 января, были заполнены на 81,9%. При этом за год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7%.На постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии