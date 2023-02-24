https://sputnik-georgia.ru/20230224/vashington-iskrenne-verit-v-slabost-svoikh-protivnikov-275217353.html

Вашингтон искренне верит в слабость своих противников

Вашингтон искренне верит в слабость своих противников

Вот статья с хорошим подзаголовком: "Как Вашингтон преувеличивает слабость Китая". Пишет профессиональный китаист Кристофер Джонсон из весьма уважаемого... 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T17:34+0400

2023-02-24T17:34+0400

2023-02-24T17:34+0400

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Высказывает свое раздражение нынешней администрацией: ладно еще ее идеологи постоянно говорят, что пекинский режим на грани всяких неприятностей, а мы (Америка) сильнее всех. Так ведь еще и дипломатия США постоянно попадает в глупейшие ситуации, ожидая, что "слабый" Китай готов прогнуться до предела. А в итоге американцы получают или срыв важнейших мероприятий, или такую отповедь на них, что перед людьми неудобно, пишет автор РИА Новости.Примеров Джонсон приводит несколько, вот хотя бы смешная история с воздушным шаром в небе США. Умные на вид люди из Пентагона заявляют, что тут налицо склока между военными и гражданскими властями Китая, то есть внутренняя слабость этой державы. И она настолько слаба, что ей надо срочно договориться с Вашингтоном о разрядке. Раз так, то Пекин должен был кинуться к госсекретарю Энтони Блинкену для урегулирования ситуации. А вместо этого Блинкена просто не пустили в Китай.Джонсон объясняет: да не было попытки военных КНР саботировать разрядку с США. Пекин хорошо видит, что уже шестой год против него ведется гибридная американская война, и на этом фоне какие-то шпионские аэростаты — полный пустяк, а визит Блинкена вообще неизвестно для чего нужен. И, с точки зрения Китая, американцы в этом сюжете просто опозорились на весь мир, показав полное непонимание сути событий.Здесь надо сказать, что наш автор — ястреб из ястребов. Китай для него — жуткая коммунистическая диктатура, Си Цзиньпин — жесткий правитель, привыкший играть на большие ставки. Но при этом Джонсон — профессиональный китаевед, и его пафос обращен против дилетантов, которые вообще не представляют себе, что такое Китай.И это нам знакомо. В России в последнее время развелось великое множество "экспертов", которые не могут правильно просклонять имя китайского лидера, а при этом что-то объясняют почтенной публике. Но когда в Вашингтоне ответственные люди принимают решения вот с таким уровнем компетентности ("Китай слаб"), то это для американского китаеведа как-то неприятно.Слушайте, здесь что-то знакомое. Китай слаб и вот-вот треснет, Россия проигрывает войну вот уже ровно год, страдает от снарядного голода и так далее. Ну и демократия по всему миру переходит в наступление.Здесь нам очень легко совершить ошибку, решив, что это всего лишь пропаганда. Нужна для сплочения своих рядов, для запудривания мозгов окружающему миру, да и для деморализации каких-то персонажей внутри России или Китая — до них ведь такая пропаганда тоже доходит, и многие готовы верить. А, мол, где-то в недрах вашингтонской администрации сидят тихие специалисты, которые отлично понимают, что на самом деле противник вовсе не слаб. И ответственные решения эта самая администрация принимает все-таки исходя из советов вот этих настоящих экспертов.Это типичная ошибка умного человека: думать, что твой противник тоже умный. Или предполагать такое на всякий случай, то есть готовиться к худшему. И очень трудно поверить, что на самом деле там действительно сидят идиоты, которые на полном серьезе считают, что — в данном случае — Китай слаб, в его руководстве сплошные грызущие друг друга фракции, его экономика вот-вот вся обрушится.Но — переходя к российско-американским реалиям — умные люди не начинали бы против нас санкционную войну в искреннем убеждении, что мы настолько слабы, что от этой войны вот-вот рухнем. Умные люди догадались бы, что эта война вызовет ненависть большей части мира и загонит ее организаторов в тупик.Остается понять, с каким противником все-таки лучше иметь дело: грамотным и реалистичным или таким, какой есть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230222/uzbekistan-nameren-obespechit-nepreryvnuyu-perevozku-gruzov-v-evropu-i-ssha-cherez-gruziyu-275116610.html

https://sputnik-georgia.ru/20230224/275203226.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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в мире, политика, колумнисты, китай, вашингтон, сша, си цзиньпин, пентагон, аналитика, обострение ситуации вокруг украины 2022