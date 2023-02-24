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Великий пост 2023: правила поста, что нельзя делать

Великий пост 2023: правила поста, что нельзя делать

Великий пост готовит христиан к главному церковному празднику – Пасхе, который православные в 2023 году празднуют 16 апреля 24.02.2023, Sputnik Грузия

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справки

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Какие правила нужно соблюдать в Великий пост, как правильно поститься и чего нельзя делать в этот период, читайте в Sputnik Грузия. Правила поста Великий пост – самый строгий и продолжительный многодневный пост, который длится семь недель. Верующим для того, чтобы поститься по церковным правилам следует получить благословение духовника, предварительно исповедовавшись. Правила Великого поста предусматривают духовную подготовку верующих к Пасхе. Правилами учтены не только ограничения в питании, но и строгость в соблюдении моральных норм. Календарь питания в Великий пост 2023: что можно и нельзя есть по дням>>Православные, по правилам, должны в период Великого поста очистить душу и помыслы, чтобы приблизиться к Богу и встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. Для этого они должны поститься, ежедневно молиться и делать как можно больше добрых дел, отодвигая все ненужное на задний план. Пост по церковным правилам ужесточается в ходе последней недели – Страстной седмицы, особенно в Красную пятницу – в день распятия Спасителя. Последняя суббота перед Пасхой – единственная в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Прихожанам, которые готовятся к причастию, нельзя ничего пить и есть после восьми часов вечера. В последнюю неделю поста верующие раскаиваются в вольных или невольных прегрешениях, причащаются и очищаются от грехов, ибо Христос в Страстную седмицу перенес ради людей жестокие муки. Верующим в последнюю неделю Великого поста рекомендуется максимально оградиться от мирской суеты – не смотреть развлекательные телевизионные программы и как можно меньше выходить из дома. Что нельзя делать В Великий пост нельзя устраивать веселые застолья и напиваться, так как пост – это время покаяния и молитв. Нельзя в пост кичиться, поучать других и демонстрировать гордыню. В Великий пост, как и любой другой, нельзя также ссориться, раздражаться, обижать родных и близких, то есть совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми. По церковным правилам венчаться во время поста нельзя – свадьбу желательно планировать до начала Великого поста или после Пасхи. Регистрацию брака в ЗАГСе и другие светские праздничные мероприятия церковь рекомендует отложить на более для веселья уместное время. Желательно воздержаться и от других мирских развлечений – походов в театр и в кино на комедии, праздного проведения времени в Интернете и так далее. В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, желательно перечитать все четыре Евангелия, а также посещать концерты духовной музыки. Использовать Интернет в Великий пост рекомендуется только для работы и благих дел. Материал подготовлен на основе открытых источников

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