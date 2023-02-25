https://sputnik-georgia.ru/20230225/dlya-kogo-minoborony-gruzii-zakupilo-dorogie-telefony-i-napitki---otvet-ministra-275236039.html

Для кого Минобороны Грузии закупило дорогие телефоны и напитки - ответ министра

Для кого Минобороны Грузии закупило дорогие телефоны и напитки - ответ министра

Оппозиционный телеканал утверждает, что обнаружил незаконно засекреченные контракты Минобороны Грузии 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T14:47+0400

2023-02-25T14:47+0400

2023-02-25T14:51+0400

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грузия

боржоми

джуаншер бурчуладзе

минобороны грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Все продукты и дорогостоящие телефоны, приобретенные министерством обороны, были предназначены для военных, заявил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе журналистам. Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" утверждает, что в ходе расследования они обнаружили незаконно засекреченные контракты, согласно которым минобороны приобрело последние модели iPhone, а также дорогостоящие продукты и алкоголь. "Со всей ответственностью заявляю, что за время моего пребывания на посту министра ни одно гражданское лицо в министерстве не получило в подарок iPhone. Я никогда в жизни не был в магазине iPhone, а у меня старая модель", – сказал Бурчуладзе. Кобахидзе рассказал о влиянии коррупционного скандала ЕС на Грузию>>Что касается мобильных телефонов, то они были подарены военнослужащим, участвовавшим в тушении пожаров в Боржоми, и нескольким раненым бойцам, отметил министр. По словам министра, алкоголь и продуктовые корзины министерство передало семьям павших героев в качестве подарков на Новый год. "Распространять ложь по этому поводу аморально и недопустимо", – сказал Бурчуладзе. Указанные закупки являются представительскими расходами, на которые министерство имеет право тратить деньги, отметил министр. Основная часть закупок государственных ведомств осуществляется при помощи системы госзакупок, которая прозрачна и доступна для любого желающего, при этом ведомства отчитываются раз в год о всех закупках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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