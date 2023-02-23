https://sputnik-georgia.ru/20230223/kobakhidze-rasskazal-o-vliyanii-korruptsionnogo-skandala-es-na-gruziyu-275175102.html
Кобахидзе рассказал о влиянии коррупционного скандала ЕС на Грузию
Кобахидзе рассказал о влиянии коррупционного скандала ЕС на Грузию
Европа призывает Грузию к деполяризации между политическими группами, а сама спонсирует обратное, считает политик 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T13:02+0400
2023-02-23T13:02+0400
2023-02-23T13:15+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
европарламент
катар
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Коррупционные проблемы в европейских структурах напрямую влияют на происходящие в Грузии процессы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Такие организации, как Европейский фонд за демократию и американский Национальный фонд поддержки демократии финансируют в Грузии "экстремизм и поляризацию", уверен политик. В качестве примера Кобахидзе назвал движение "Стыдно", оппозиционную партию "Дроа" и разные НПО, которые, как он утверждает, получают финансирование именно от этих организаций. "Мы обеспокоены тем, что эти коррупционные проблемы, к сожалению, прямо отражаются на процессах, происходящих в Грузии. В том числе, финансирование "Стыдно" и "Дроа" со стороны Европейского фонда за демократию", - заявил Кобахидзе. По мнению политика, это является продолжением коррупционного процесса, который мы видим в Европарламенте и в исполнительных структурах.Комментируя нашумевший законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, Кобахидзе заявил, что он необходим лишь для прозрачности источников финансирования тех или иных организаций. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>По словам председателя правящей партии, когда общественность увидит источники финансирования, у них возникнет вопрос к структурам Евросоюза, которые первым пунктом требуют от страны деполяризации и просят ответа за то, что она не уменьшилась."Как можно ее уменьшить, когда с одной стороны говорят, что твоя первая задача – деполяризация, и сами же финансируют поляризацию, экстремистскую организацию "Стыдно", и второе, кого они финансируют - "Дроа", которая является еще одной экстремистской организацией в широком понимании, одним из ответвлений "Национального движения", - заявил Кобахидзе.Политик уверен, что все это отдает коррупцией, и напомнил, что за последнее время уже несколько европарламентариев задержаны из-за коррупционных скандалов. Когда дело касается взятки от арабов, то там расследование проводится достаточно быстро, но, как видно, когда деньги поступают от грузинских источников, то следствие идет не так быстро, отметил он. В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата>>В середине января 2022 года Европарламент приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета. Двоих из них, бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, лишили депутатской неприкосновенности в начале февраля. Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который уже зарегистрирован парламентом, то он предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, каковыми могут считаться исключительно юридические лица.Согласно законопроекту, агентом иностранного влияния могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". В случае СМИ речь не идет о доходах от рекламы, спонсоров или телемагазинов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, катар
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, катар
Кобахидзе рассказал о влиянии коррупционного скандала ЕС на Грузию
13:02 23.02.2023 (обновлено: 13:15 23.02.2023)
Европа призывает Грузию к деполяризации между политическими группами, а сама спонсирует обратное, считает политик
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Коррупционные проблемы в европейских структурах напрямую влияют на происходящие в Грузии процессы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Такие организации, как Европейский фонд за демократию и американский Национальный фонд поддержки демократии финансируют в Грузии "экстремизм и поляризацию", уверен политик.
В качестве примера Кобахидзе назвал движение "Стыдно", оппозиционную партию "Дроа" и разные НПО, которые, как он утверждает, получают финансирование именно от этих организаций.
"Мы обеспокоены тем, что эти коррупционные проблемы, к сожалению, прямо отражаются на процессах, происходящих в Грузии. В том числе, финансирование "Стыдно" и "Дроа" со стороны Европейского фонда за демократию", - заявил Кобахидзе.
По мнению политика, это является продолжением коррупционного процесса, который мы видим в Европарламенте и в исполнительных структурах.
Комментируя нашумевший законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, Кобахидзе заявил, что он необходим лишь для прозрачности источников финансирования тех или иных организаций.
По словам председателя правящей партии, когда общественность увидит источники финансирования, у них возникнет вопрос к структурам Евросоюза, которые первым пунктом требуют от страны деполяризации и просят ответа за то, что она не уменьшилась.
"Как можно ее уменьшить, когда с одной стороны говорят, что твоя первая задача – деполяризация, и сами же финансируют поляризацию, экстремистскую организацию "Стыдно", и второе, кого они финансируют - "Дроа", которая является еще одной экстремистской организацией в широком понимании, одним из ответвлений "Национального движения", - заявил Кобахидзе.
Политик уверен, что все это отдает коррупцией, и напомнил, что за последнее время уже несколько европарламентариев задержаны из-за коррупционных скандалов. Когда дело касается взятки от арабов, то там расследование проводится достаточно быстро, но, как видно, когда деньги поступают от грузинских источников, то следствие идет не так быстро, отметил он.
"Наша главная задача – заботиться о развитии страны. Если там есть проблемы, за этим должны следить соответствующие структуры. Будем надеяться, что Евросоюз сам сможет решить эту проблему", - отметил Кобахидзе.
В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
В середине января 2022 года Европарламент приступил к процедуре снятия депутатской неприкосновенности c четырех парламентариев, подозреваемых в коррупции и растрате бюджета. Двоих из них, бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, лишили депутатской неприкосновенности в начале февраля.
Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который уже зарегистрирован парламентом, то он предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, каковыми могут считаться исключительно юридические лица.
Согласно законопроекту, агентом иностранного влияния могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". В случае СМИ речь не идет о доходах от рекламы, спонсоров или телемагазинов.