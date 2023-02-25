https://sputnik-georgia.ru/20230225/glava-minzdrava-gruzii-rasskazal-o-tselyakh-i-novshestvakh-vedomstva-na-sammite-v-shveytsarii-275233308.html

Глава Минздрава Грузии рассказал о целях и новшествах ведомства на саммите в Швейцарии

Глава Минздрава Грузии рассказал о целях и новшествах ведомства на саммите в Швейцарии

Глобальный министерский саммит по безопасности пациентов проходил 23 и 24 февраля в швейцарском городе Монтре 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T12:41+0400

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2023-02-25T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили рассказал о целях и новшествах ведомства на Глобальном министерском саммите по безопасности пациентов в Швейцарии. Ежегодно саммит объединяет экспертов в области безопасности пациентов из регуляторных органов, национальных ассоциаций, общественных объединений, академий и неправительственных организаций. Клиники должны подстраиваться под нынешнюю реальность – глава минздрава Грузии>>В ходе выступления на 5-м Глобальном министериале глава Минздрава рассказал о государственной политике с точки зрения безопасности пациентов: об уже уже предпринятых шагах в этом направлении и видении будущего. Министр отметил, что обеспечение максимального доступа граждан к качественным медицинским услугам является приоритетом правительства Грузии. Министр отметил, что для борьбы с инфекциями ведется активная работа, по стране уже проверено около 120 клиник. А жалобы, связанные с безопасностью пациентов и врачебными ошибками, активно рассматриваются Советом профессионального развития при министерстве. Кроме того, по словам министра, Грузия осуществила важные реформы для улучшения доступа к безопасным и качественным лекарствам.В январе 2023 года глава Минздрава заявил, что в минувшем году проверили более 100 клиник Грузии на предмет контроля за распространением инфекций внутри медучреждений. В десятках клиник были зафиксированы нарушения. С 2025 года любая клиника, включенная в программу всеобщего здравоохранения, будет обязана пройти одну из предложенных международных аккредитаций. У медучреждений будет возможность выбрать из пяти-шести международных компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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