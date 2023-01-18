https://sputnik-georgia.ru/20230118/kliniki-dolzhny-podstraivatsya-pod-nyneshnyuyu-realnost---glava-minzdrava-gruzii--274035452.html

Клиники должны подстраиваться под нынешнюю реальность - глава минздрава Грузии

Клиники должны подстраиваться под нынешнюю реальность - глава минздрава Грузии

В Грузии проводят реформу, связанную с улучшением медицинских сервисов 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T13:08+0400

2023-01-18T13:08+0400

2023-01-18T13:17+0400

грузия

зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Клиники Грузии должны подстраиваться под существующую реальность и соответствовать стандартам, установленным министерством здравоохранения, заявил в эфире Первого канала глава минздрава Зураб Азарашвили.Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP медсервисов за дополнительную плату.Новая модель финансирования клиник оправдала себя - глава Минздрава Грузии>>>Кроме того, в 2022 году проверили более 100 клиник Грузии на предмет контроля за распространением инфекций внутри медучреждений, сообщил министр. Некоторые клиники проверяли по два-три раза. В десятках клиник были зафиксированы нарушения, сообщил министр."Внутрибольничные инфекции являются самой большой проблемой в мире и в Грузии, однако у нас, к сожалению, ситуация была посложнее", - заявил Азарашвили.По словам министра, клиники, в которых были выявлены нарушения, смогли легко и просто исправить положение, благодаря тому, что Минздрав постоянно проводил проверки, организовывал тренинги, делился международным опытом.С 2025 года любая клиника, включенная в программу всеобщего здравоохранения, будет обязана пройти одну из предложенных международных аккредитаций. У медучреждений будет возможность выбрать из пяти-шести международных компаний. К концу 2023 года они должны сделать выбор и понять, что необходимо менять в клинике, отметил Азарашвили.Минздрав Грузии пресечет любую попытку саботажа фармкомпаний>>>Азарашвили также коснулся темы доступа к медицинским сервисам и отметил, что, согласно проведенным исследованиям, количество больничных коек не должно превышать 10 тысяч, в то время как в Грузии зарегестрировано 19 тысяч коек."Мы никак не сможем добиться качества, если у нас будет намного больше мест, чем нам необходимо. Эти койки нуждаются в минимальном количестве врачей, медсестер, помощников, администрации и так далее", - подчеркнул Азарашвили.Соответственно, государство с помощью системы DRG и разных реформ, связанных с улучшением медицинских услуг должно получать качественный сервис по адекватной цене.Азарашвили уверяет, что реформы нацелены на улучшение качества и адекватное ценопроизводство. По словам министра, государство максимально должно покрывать медицинские расходы населения.Что такое система DRG?Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался."Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии>>>Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурса, повышения доступа пациентов и качества сервиса.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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