https://sputnik-georgia.ru/20230225/grazhdane-gruzii-byut-rekordy-sredi-prositeley-ubezhischa-v-evrope-275240373.html

Граждане Грузии бьют рекорды среди просителей убежища в Европе

Граждане Грузии бьют рекорды среди просителей убежища в Европе

Грузия заняла восьмое место среди стран, чьи граждане просят убежища 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Заявки на получение убежища в Европейском союзе и в Шенгенской зоне от граждан Грузии побили рекорд с 2008 года, говорится в отчете Агентства ЕС по вопросам убежища. Граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов с марта 2017 года. Согласно информации Агентства, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысяч заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака. В первую пятерку стран вошли граждане Сирии, Афганистана, Турции, Венесуэлы и Колумбии. Европейские страны не раз высказывали обеспокоенность ростом просящих убежище граждан Грузии. В Грузии оптимальные показатели миграции, несмотря на безвиз с ЕС – Кобахидзе>>В 2020 году парламент Грузии принял жесткие правила для выезда граждан. В частности, граждане не имеют права выехать из Грузии, если они разыскиваются правоохранительными органами или предоставили поддельные, а также недействительные документы. Кроме того, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение 10 лет, и срок действия которого составляет не менее трех месяцев к моменту возвращения гражданина Грузии на родину. А также гражданину Грузии могут отказать в том случае, если у него отсутствует обратный билет или бронь на этот билет, а также отсутствует бронь гостиницы, нет точного адреса принимающей стороны, проживающей в Шенгенской зоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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