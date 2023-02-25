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Грузинские спасатели завершили работу в Турции и вернулись домой

Грузинские спасатели завершили работу в Турции и вернулись домой

В первые дни после землетрясения в Турции Грузия отправила в страну 100 спасателей 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T20:30+0400

2023-02-25T20:30+0400

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тбилисский международный аэропорт

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили ликвидационно-спасательную операцию после разрушительного землетрясения в Турции, говорится в сообщении на сайте МВД. Грузия с первых дней помогала Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни более 44 тысяч человек. Грузинские спасатели работали в городе Антакья, провинции Хатай, пострадавшем от землетрясения.По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который накануне посетил эпицентр землетрясения в Турции, большая часть грузинских спасателей вылетели на родину специальным чартерным рейсом, остальные вернутся на родину по суше со спасательной техникой и снаряжением. Премьер-министр Грузии прибыл в эпицентр землетрясения в Турции>>Вернувшихся на родину спасателей в Тбилисском международном аэропорту встречали заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, который поблагодарил членов спасательной команды за их самоотверженность в Турции. Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 44 тысяч человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой было все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов трех человек. Кроме того, власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, турция, тбилиси, ираклий гарибашвили, тбилисский международный аэропорт, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, землетрясение в турции 2023