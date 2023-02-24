https://sputnik-georgia.ru/20230224/premer-ministr-gruzii-pribyl-v-epitsentr-zemletryaseniya-v-turtsii-275216855.html

Премьер-министр Грузии прибыл в эпицентр землетрясения в Турции

Премьер-министр Грузии прибыл в эпицентр землетрясения в Турции

Премьер встретится с грузинскими спасателями, которые участвуют в ликвидации последствий землетрясения 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T16:21+0400

2023-02-24T16:21+0400

2023-02-24T16:21+0400

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ираклий гарибашвили

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Премьер-министр Грузии в рамках своего визита в Турцию прибыл в город Антакья провинции Хатай, где встретится с грузинскими спасателями, работающими над разбором завалов после землетрясения. Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 43,5 тысячи человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Вместе с делегацией Ираклий Гарибашвили встретится с грузинскими спасателями, которые участвуют в ликвидации последствий землетрясения. Эрдоган поблагодарил находящихся в Турции грузинских спасателей за помощь >>Глава правительства также посетит местный координационный центр по кризисным ситуациям и управлению стихийными бедствиями Турецкой Республики. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек.Землетрясения в Турции: в зоне бедствия работают спасатели из 13 стран >> Кроме того, власти Грузии отправили в Турцию уже две партии гуманитарного груза – еду, в том числе детское питание, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, генераторы, спальные мешки и другие предметы. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, политика, турция, ираклий гарибашвили, землетрясение в турции 2023