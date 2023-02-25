https://sputnik-georgia.ru/20230225/gruziya-i-tailand-razvivayut-sotrudnichestvo-275231618.html

Грузия и Таиланд развивают сотрудничество

Грузия и Таиланд развивают сотрудничество

Стороны оформили меморандум между дипломатическими учебными заведениями и торговыми палатами 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Второй раунд двусторонних политических консультаций между Грузией и Таиландом на уровне заместителей министров иностранных дел состоялся в Бангкоке, сообщили в пресс-службе ведомства. Со стороны Грузии в консультациях участвовал Александр Хвтисиашвили, а со стороны Таиланда – вице-министр МИД Виджават Исарабхакди. Первый раунд переговоров состоялся в марте 2019 года. В рамках консультаций стороны оформили меморандум о взаимопонимании между Институтом иностранных дел Таиланда им. Д. Варопакарна и Институтом дипломатической подготовки и исследований им. Л. Микеладзе, а также меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Таиланда и Торговой палатой Грузии. В связи с этими участники консультаций отметили необходимость усовершенствования договорно-правовой базы между странами для развития двусторонних отношений, говорится в сообщении. Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок>>Стороны подробно обсудили все актуальные вопросы повестки дня двусторонних, а также многосторонних отношений между Грузией и Таиландом. Особое внимание было уделено развитию отношений в сферах туризма, культуры, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также образования.Кроме того, была отмечена необходимость углубления торгово-экономических связей, включая развитие сотрудничества в область инвестиций. В ноябре 2022 года была создана Группа дружбы между парламентами Грузии и Тайланда, благодаря чему в сотрудничестве между законодательными органами двух стран наметились позитивные тенденции, отметили на встрече. Кроме того, в рамках визита в Бангкок, который длился с 22 по 24 февраля, грузинская делегация провела ознакомительную встречу с председателем Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда. А президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая провел встречу со своим тайским коллегой. Грузинская делегация также встретилась с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем экономической и социальной комиссий для Азии и Тихого океана. Дипломатические отношения между Грузией и Таиландом были установлены 21 июня 1992 года. За последний период двусторонние отношения между странами актуализировались. Состоялись официальные и рабочие визиты представителей исполнительной и законодательной власти двух стран как в Бангкоке, так и в Тбилиси. Отношения особенно развиваются в сфере экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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