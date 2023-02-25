https://sputnik-georgia.ru/20230225/kak-prodayutsya-kvartiry-v-gruzii---issledovanie-natsbanka-275229445.html

Как продаются квартиры в Грузии - исследование Нацбанка

Как продаются квартиры в Грузии - исследование Нацбанка

Основными покупателями недвижимости в стране остаются граждане Грузии, говорится в исследовании 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T09:01+0400

2023-02-25T09:01+0400

2023-02-25T09:20+0400

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цены на недвижимость в тбилиси

недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Основным фактором спроса на недвижимость является миграция, показало исследование Национального банка Грузии девелоперского рынка недвижимости страны. "Положительный естественный прирост в Грузии в последний период (до пандемии), который является относительно долгосрочным генератором спроса, фактически полностью компенсируется отрицательным сальдо миграции. Эффект миграции влияет на спрос на жилую недвижимость быстрее, чем естественный прирост", – говорится в исследовании. При этом Нацбанк отмечает, что к сентябрю 2022 года участие иностранцев в сделках по покупке дома/квартиры в Тбилиси увеличилось до 8,8%, хотя это ниже пикового значения 9% в июле 2019 года. Таким образом, основными покупателями недвижимости в стране остаются граждане Грузии. "Увеличение сделок на недвижимость с участием иностранцев в основном происходит за счет граждан России. Тем не менее участие российских граждан в этих транзакциях растет не так быстро, как количество россиян на территории Грузии или даже количество денежных переводов, полученных из России", – говорится в исследовании. По его данным, доля российских граждан в сделках по покупке дома/квартиры увеличилась с 0,9% в январе 2022 до 5% в октябре 2022 в Тбилиси и с 5% до 17,6% в Батуми. Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>При этом в Тбилиси чаще квартиры и дома покупают этнические грузины – граждане России, а в Батуми – наоборот. Из России в Грузию в 2022 году прибыли около 879,9 тысячи россиян, из которых 809,9 тысячи покинули страну. По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, цены на недвижимость в тбилиси, недвижимость в тбилиси