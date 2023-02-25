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https://sputnik-georgia.ru/20230225/krem-iz-belkov-pautiny-razrabotali-v-rossii-275233537.html
Крем из белков паутины разработали в России
Крем из белков паутины разработали в России
Создатели проекта утверждают, что крем за пару недель заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T18:30+0400
2023-02-25T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Крем с белками на основе паутины, заживляющий и омолаживающий кожу, разработали петербургские студенты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели", – сообщили в НТИ, которая является оператором программы. В основе разработки белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов, которые дают особый вид материала. Правильная обработка позволяет получить суспензию для будущего крема. Примечательно, что каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток. "Опасна даже одна процедура"– грузинский дерматолог о негативном влиянии шеллака&gt;&gt;Создатели стартапа утверждают, что крем заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность. "Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу как самый большой орган в организме человека приходится огромное количество повреждений и влияний извне", – рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин. Компания изготовила первую линейку продукции и сейчас получает российский патент. Уже летом петербургские студенты намерены открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, наука, россия
новости, в мире, наука, россия

Крем из белков паутины разработали в России

18:30 25.02.2023
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкФото из лаборатории НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Фото из лаборатории НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2023
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Создатели проекта утверждают, что крем за пару недель заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Крем с белками на основе паутины, заживляющий и омолаживающий кожу, разработали петербургские студенты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели", – сообщили в НТИ, которая является оператором программы.
В основе разработки белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов, которые дают особый вид материала. Правильная обработка позволяет получить суспензию для будущего крема. Примечательно, что каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток.
"Опасна даже одна процедура"– грузинский дерматолог о негативном влиянии шеллака>>
Создатели стартапа утверждают, что крем заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность.
"Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу как самый большой орган в организме человека приходится огромное количество повреждений и влияний извне", – рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин.
Компания изготовила первую линейку продукции и сейчас получает российский патент. Уже летом петербургские студенты намерены открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.
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