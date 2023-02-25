https://sputnik-georgia.ru/20230225/krem-iz-belkov-pautiny-razrabotali-v-rossii-275233537.html
Крем из белков паутины разработали в России
Крем из белков паутины разработали в России
Создатели проекта утверждают, что крем за пару недель заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T18:30+0400
2023-02-25T18:30+0400
2023-02-25T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Крем с белками на основе паутины, заживляющий и омолаживающий кожу, разработали петербургские студенты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели", – сообщили в НТИ, которая является оператором программы. В основе разработки белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов, которые дают особый вид материала. Правильная обработка позволяет получить суспензию для будущего крема. Примечательно, что каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток. "Опасна даже одна процедура"– грузинский дерматолог о негативном влиянии шеллака>>Создатели стартапа утверждают, что крем заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность. "Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу как самый большой орган в организме человека приходится огромное количество повреждений и влияний извне", – рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин. Компания изготовила первую линейку продукции и сейчас получает российский патент. Уже летом петербургские студенты намерены открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, наука, россия
новости, в мире, наука, россия
Крем из белков паутины разработали в России
Создатели проекта утверждают, что крем за пару недель заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik.
Крем с белками на основе паутины, заживляющий и омолаживающий кожу, разработали петербургские студенты, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели", – сообщили в НТИ, которая является оператором программы.
В основе разработки белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов, которые дают особый вид материала. Правильная обработка позволяет получить суспензию для будущего крема. Примечательно, что каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток.
Создатели стартапа утверждают, что крем заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность.
"Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу как самый большой орган в организме человека приходится огромное количество повреждений и влияний извне", – рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин.
Компания изготовила первую линейку продукции и сейчас получает российский патент. Уже летом петербургские студенты намерены открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.