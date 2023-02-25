https://sputnik-georgia.ru/20230225/mezhdunarodnaya-federatsiya-lyzhnogo-sporta-vysoko-otsenila-chempionat-mira-v-bakuriani-275237380.html

Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани

Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани

Глава Международной федерации лыжного спорта отметил, что организационным комитетом проделана большая работа 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T16:05+0400

2023-02-25T16:05+0400

2023-02-25T16:05+0400

спорт

грузия

ираклий гарибашвили

международная федерация лыжного спорта

бакуриани

новости

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани организован на высшем уровне, заявил глава Международной федерации лыжного спорта Йоханом Элиаш на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.Участие грузинских спортсменов в чемпионате мира станет для них хорошей возможностью получить опыт, который им пригодится в предстоящих соревнованиях. Премьер-министр Грузии и президент Международной федерации лыжного спорта обсудили также планы на будущее и дальнейшую деятельность Грузии в зимних видах спорта. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>На реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов). В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

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спорт, грузия, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта, бакуриани, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу