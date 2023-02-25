https://sputnik-georgia.ru/20230225/mezhdunarodnaya-federatsiya-lyzhnogo-sporta-vysoko-otsenila-chempionat-mira-v-bakuriani-275237380.html
Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани
Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани
Глава Международной федерации лыжного спорта отметил, что организационным комитетом проделана большая работа 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T16:05+0400
2023-02-25T16:05+0400
2023-02-25T16:05+0400
спорт
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ираклий гарибашвили
международная федерация лыжного спорта
бакуриани
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чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани организован на высшем уровне, заявил глава Международной федерации лыжного спорта Йоханом Элиаш на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.Участие грузинских спортсменов в чемпионате мира станет для них хорошей возможностью получить опыт, который им пригодится в предстоящих соревнованиях. Премьер-министр Грузии и президент Международной федерации лыжного спорта обсудили также планы на будущее и дальнейшую деятельность Грузии в зимних видах спорта. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>На реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов). В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта, бакуриани, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт, грузия, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта, бакуриани, новости, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани
Глава Международной федерации лыжного спорта отметил, что организационным комитетом проделана большая работа
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани организован на высшем уровне, заявил глава Международной федерации лыжного спорта Йоханом Элиаш на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.
"Было отмечено, что Грузия впервые принимает столь масштабные спортивные соревнования по зимним видам спорта, в которых участвуют около 700 спортсменов из 42 стран", – сообщили детали встречи администрация правительства.
Участие грузинских спортсменов в чемпионате мира станет для них хорошей возможностью получить опыт, который им пригодится в предстоящих соревнованиях.
Премьер-министр Грузии и президент Международной федерации лыжного спорта обсудили также планы на будущее и дальнейшую деятельность Грузии в зимних видах спорта.
На реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов).
В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.