https://sputnik-georgia.ru/20230225/ya-vpechatlen---prezident-mezhdunarodnoy-federatsii-lyzhnogo-sporta-dovolen-chm-v-bakuriani-275232198.html

"Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани

"Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани

По мнению Йохан Элиаша у Грузии большой потенциал для развития горнолыжного спорта 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T12:00+0400

2023-02-25T12:00+0400

2023-02-25T12:00+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

международная федерация лыжного спорта

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш впечатлен проведением чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани, об этом он заявил, осматривая инфраструктуру грузинского горнолыжного курорта. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.По мнению президента Международной федерации лыжного спорта, горы Грузии обладают большим потенциалом, ведь здесь можно тренироваться в летние месяцы и в начале сезона – именно тогда, когда желающим тренироваться приходится лететь в другое полушарие Земли. "Грузия ближе. Лыжные трассы и качество снега просто фантастические, так что я вижу здесь большой потенциал. Очевидно, что мы можем вернуться и провести больше мероприятий в рамках турнира чемпионата мира", — сказал Элиаш. Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео>>Это отличный пиар для страны и для продвижения туризма в целом, что может создать новые рабочие места, отметил президент Международной федерации лыжного спорта.Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу