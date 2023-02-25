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"Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани
"Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани
По мнению Йохан Элиаша у Грузии большой потенциал для развития горнолыжного спорта 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T12:00+0400
2023-02-25T12:00+0400
2023-02-25T12:00+0400
спорт
грузия
новости
бакуриани
международная федерация лыжного спорта
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш впечатлен проведением чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани, об этом он заявил, осматривая инфраструктуру грузинского горнолыжного курорта. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.По мнению президента Международной федерации лыжного спорта, горы Грузии обладают большим потенциалом, ведь здесь можно тренироваться в летние месяцы и в начале сезона – именно тогда, когда желающим тренироваться приходится лететь в другое полушарие Земли. "Грузия ближе. Лыжные трассы и качество снега просто фантастические, так что я вижу здесь большой потенциал. Очевидно, что мы можем вернуться и провести больше мероприятий в рамках турнира чемпионата мира", — сказал Элиаш. Зимний праздник: Бакуриани стал центром мирового спорта - видео>>Это отличный пиар для страны и для продвижения туризма в целом, что может создать новые рабочие места, отметил президент Международной федерации лыжного спорта.Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт, грузия, новости, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
"Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани
По мнению Йохан Элиаша у Грузии большой потенциал для развития горнолыжного спорта
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш впечатлен проведением чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани, об этом он заявил, осматривая инфраструктуру грузинского горнолыжного курорта.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.
"Я под большим впечатлением. Это подтверждает то, что не только в Центральной Европе, но и в Грузии возможно организовать такой замечательный турнир", – заявил Элиаш.
По мнению президента Международной федерации лыжного спорта, горы Грузии обладают большим потенциалом, ведь здесь можно тренироваться в летние месяцы и в начале сезона – именно тогда, когда желающим тренироваться приходится лететь в другое полушарие Земли.
"Грузия ближе. Лыжные трассы и качество снега просто фантастические, так что я вижу здесь большой потенциал. Очевидно, что мы можем вернуться и провести больше мероприятий в рамках турнира чемпионата мира", — сказал Элиаш.
Это отличный пиар для страны и для продвижения туризма в целом, что может создать новые рабочие места, отметил президент Международной федерации лыжного спорта.
Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).