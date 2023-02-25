https://sputnik-georgia.ru/20230225/otets-obvinyaemyy-v-izbienii-dvukhletney-docheri-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-275244321.html
Отец, обвиняемый в избиении двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме
Отец, обвиняемый в избиении двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемому грозит от 9 до 13 лет лишения свободы 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T23:28+0400
2023-02-25T23:28+0400
2023-02-25T23:29+0400
новости
происшествия
телавский районный суд
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Мужчина, обвиняемый в умышленном нанесении тяжких повреждений своей двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме, сообщил телеканал "Мтавари архи".Следствие установило, что 22 февраля обвиняемый в селе Корети Ахметского района (регион Кахети) избил своего двухлетнего ребенка, вследствие чего ребенок получил множественные повреждения и переломы.Телавский районный суд разделил ходатайство прокуратуры, тогда как адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Задержанному в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровья в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.Переломы и множественные повреждения: отцу двухлетней девочки грозит до 13 лет тюрьмы>>О возможном насилии над ребенком стало известно 23 февраля, когда бабушка девочки обнаружила на ее теле ожоги и повреждения. Женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что девочку избивали дома. Тогда и началось расследование.Изначально девочка поступила в клинику города Гурджаани (регион Кахети). Врачи рассказали, что у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног.Во избежание возможного ухудшения состояния здоровья, поздно вечером девочку отвезли в Тбилиси в клинику "Джео хоспиталс". Она до сих пор проходит лечение.Задержанному, в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровью в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи, грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, телавский районный суд
новости, происшествия, телавский районный суд
Отец, обвиняемый в избиении двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме
23:28 25.02.2023 (обновлено: 23:29 25.02.2023)
Обвиняемому грозит от 9 до 13 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Мужчина, обвиняемый в умышленном нанесении тяжких повреждений своей двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме, сообщил телеканал "Мтавари архи".
Следствие установило, что 22 февраля обвиняемый в селе Корети Ахметского района (регион Кахети) избил своего двухлетнего ребенка, вследствие чего ребенок получил множественные повреждения и переломы.
Телавский районный суд разделил ходатайство прокуратуры, тогда как адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Задержанному в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровья в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.
О возможном насилии над ребенком стало известно 23 февраля, когда бабушка девочки обнаружила на ее теле ожоги и повреждения. Женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что девочку избивали дома.
Тогда и началось расследование.Изначально девочка поступила в клинику города Гурджаани (регион Кахети). Врачи рассказали, что у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног.
Во избежание возможного ухудшения состояния здоровья, поздно вечером девочку отвезли в Тбилиси в клинику "Джео хоспиталс". Она до сих пор проходит лечение.
Задержанному, в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровью в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи, грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.