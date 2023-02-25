https://sputnik-georgia.ru/20230225/otets-obvinyaemyy-v-izbienii-dvukhletney-docheri-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-275244321.html

Отец, обвиняемый в избиении двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме

Отец, обвиняемый в избиении двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемому грозит от 9 до 13 лет лишения свободы 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T23:28+0400

2023-02-25T23:28+0400

2023-02-25T23:29+0400

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телавский районный суд

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Мужчина, обвиняемый в умышленном нанесении тяжких повреждений своей двухлетней дочери, будет ждать приговора в тюрьме, сообщил телеканал "Мтавари архи".Следствие установило, что 22 февраля обвиняемый в селе Корети Ахметского района (регион Кахети) избил своего двухлетнего ребенка, вследствие чего ребенок получил множественные повреждения и переломы.Телавский районный суд разделил ходатайство прокуратуры, тогда как адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Задержанному в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровья в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.Переломы и множественные повреждения: отцу двухлетней девочки грозит до 13 лет тюрьмы>>О возможном насилии над ребенком стало известно 23 февраля, когда бабушка девочки обнаружила на ее теле ожоги и повреждения. Женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что девочку избивали дома. Тогда и началось расследование.Изначально девочка поступила в клинику города Гурджаани (регион Кахети). Врачи рассказали, что у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног.Во избежание возможного ухудшения состояния здоровья, поздно вечером девочку отвезли в Тбилиси в клинику "Джео хоспиталс". Она до сих пор проходит лечение.Задержанному, в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровью в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи, грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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