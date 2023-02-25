https://sputnik-georgia.ru/20230225/perelomy-i-mnozhestvennye-povrezhdeniya-ottsu-dvukhletney-devochki-grozit-do-13-let-tyurmy-275237200.html

Переломы и множественные повреждения: отцу двухлетней девочки грозит до 13 лет тюрьмы

Переломы и множественные повреждения: отцу двухлетней девочки грозит до 13 лет тюрьмы

Следствие установило, что обвиняемый избил свою двухлетнюю дочь, в результате чего она получила множественные повреждения и переломы 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T15:25+0400

2023-02-25T15:25+0400

2023-02-25T15:29+0400

происшествия

грузия

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кахети

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Отцу двухлетней девочки предъявлены обвинения в умышленном нанесении тяжких повреждений, Генеральная прокуратура потребует его помещения в заключение на время следствия, говорится в сообщении ведомства. О возможном насилии над ребенком стало известно 23 февраля, когда бабушка девочки обнаружила на ее теле ожоги и повреждения. Женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что девочку избивали дома. Тогда и началось расследование.Задержан отец девочки из Кахети, которую доставили в больницу с ожогами и травмами>>Следствие установило, что 22 февраля обвиняемый в селе Корети Ахметского района (регион Кахети) избил своего двухлетнего ребенка, вследствие чего ребенок получил множественные повреждения и переломы. Изначально девочка поступила в клинику города Гурджаани (регион Кахети). Врачи рассказали, что у нее были боли в животе, вздутие и ожоги в области живота и ног.Во избежание возможного ухудшения состояния здоровья, поздно вечером девочку отвезли в Тбилиси в клинику "Джео хоспиталс". Она до сих пор проходит лечение. Задержанному, в случае подтверждения вины за нанесение тяжкого вреда здоровью в отношении беспомощного несовершеннолетнего члена семьи, грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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