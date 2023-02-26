https://sputnik-georgia.ru/20230226/chistyy-ponedelnik-2023-chto-nelzya-delat-v-pervyy-den-velikogo-posta-275247670.html
Чистый понедельник 2023: что нельзя делать в первый день Великого поста
Чистый понедельник 2023: что нельзя делать в первый день Великого поста
Великий пост у православных начинается в чистый понедельник – в 2023 году первый день самого строго и продолжительного поста выпадает на 27 февраля 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T10:12+0400
2023-02-26T10:12+0400
2023-02-26T10:22+0400
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Что можно делать в Чистый понедельник и чего нельзя делать в первый день Великого поста, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать В Чистый понедельник в первый день Великого поста верующие соблюдают строгий пост. По монастырскому уставу в этот день полностью отказываются от пищи, а мирянам можно придерживаться сухоядения, то есть употреблять не подвергавшиеся термической обработке продукты – сырые овощи, фрукты, орехи и сухофрукты. В первый день Великого поста можно и нужно очиститься от негатива, скопившегося за последнее время, поэтому верующие посещают храм, каются и причащаются. В Чистый понедельник нельзя сквернословить и сплетничать, а также ругаться и ссориться с окружающими, но, если конфликт с кем-либо все-таки произошел, можно прочесть "Отче наш" и умыться святой водой. Великий пост 2023: правила поста, что нельзя делать >>Нельзя в первый день Великого поста верующим посещать зрелищные и развлекательные мероприятия, в том числе рестораны и ночные клубы, в противном случае соблюдать пост бессмысленно. Гадать и выполнять различные магические обряды в Чистый понедельник нельзя – церковь считает, что все эти ритуалы обращены к дьяволу и отвращают людей от Бога, поэтому участие в них в православии считается грехом. В Чистый понедельник, как и во все остальные дни Великого поста, нельзя венчаться, а также отмечать другие светские праздничные мероприятия. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , календарь религиозных праздников, великий пост
религия , справки , календарь религиозных праздников, великий пост
Чистый понедельник 2023: что нельзя делать в первый день Великого поста
10:12 26.02.2023 (обновлено: 10:22 26.02.2023)
Великий пост у православных начинается в чистый понедельник – в 2023 году первый день самого строго и продолжительного поста выпадает на 27 февраля
Что можно делать в Чистый понедельник и чего нельзя делать в первый день Великого поста, читайте в Sputnik Грузия.
Что можно и нельзя делать
В Чистый понедельник в первый день Великого поста верующие соблюдают строгий пост. По монастырскому уставу в этот день полностью отказываются от пищи, а мирянам можно придерживаться сухоядения, то есть употреблять не подвергавшиеся термической обработке продукты – сырые овощи, фрукты, орехи и сухофрукты.
В первый день Великого поста можно и нужно очиститься от негатива, скопившегося за последнее время, поэтому верующие посещают храм, каются и причащаются.
В Чистый понедельник нельзя сквернословить и сплетничать, а также ругаться и ссориться с окружающими, но, если конфликт с кем-либо все-таки произошел, можно прочесть "Отче наш" и умыться святой водой.
Нельзя в первый день Великого поста верующим посещать зрелищные и развлекательные мероприятия, в том числе рестораны и ночные клубы, в противном случае соблюдать пост бессмысленно.
Гадать и выполнять различные магические обряды в Чистый понедельник нельзя – церковь считает, что все эти ритуалы обращены к дьяволу и отвращают людей от Бога, поэтому участие в них в православии считается грехом.
В Чистый понедельник, как и во все остальные дни Великого поста, нельзя венчаться, а также отмечать другие светские праздничные мероприятия.
Материал подготовлен на основе открытых источников