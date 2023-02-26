https://sputnik-georgia.ru/20230226/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-paravani-vosstanovleno-275257031.html

Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено

Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено

Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.Для легковых автомобилей движение было свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог