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Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T18:21+0400
2023-02-26T18:21+0400
2023-02-26T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.Для легковых автомобилей движение было свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.
Для легковых автомобилей движение было свободное.