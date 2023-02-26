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Грузинские футболистки повторно разгромили сборную Армении в тест-матче
Грузинские футболистки повторно разгромили сборную Армении в тест-матче
Товарищеские матчи являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной 26.02.2023, Sputnik Грузия
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сборная грузии по футболу
товарищеский матч
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет вновь выиграла с крупным счетом у команды Армении в Ереване – 4:0. Как и в первом товарищеском матче 23 февраля, который выиграла сборная Грузии со счетом 5:0, и в этот раз команда Саломе Хубулури не оставила шанса сопернику. Первый тайм завершился без голов. Решающим стало начало второго тайма, когда сборная Грузии забила два мяча в самом начале. Счет на 49 минуте открыла Лизи Канкия, которая буквально за минуту оформила дубль. Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу &gt;&gt;На 61 минуте Тинатин Амбалия увеличила отрыв сборной Грузии до трех, а Нино Бухрикидзе зафиксировала окончательный счет на 86 минуте – 4:0. Для сборной Грузии товарищеские матчи против команды Армении до 17 лет являются подготовительным этапом к официальным встречам, которые состоятся весной. 12 и 15 марта женская сборная Грузии сыграет с Израилем и Шотландией в лиге Б отборочного этапа чемпионата Европы. Матчи отборочного этапа пройдут в Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, армения, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
спорт, грузия, новости, армения, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч

Грузинские футболистки повторно разгромили сборную Армении в тест-матче

10:34 26.02.2023
© photo: Sputnik / Alexsey FilippovФутбольный мяч на игровом поле под дождем
Футбольный мяч на игровом поле под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2023
© photo: Sputnik / Alexsey Filippov
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Товарищеские матчи являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет вновь выиграла с крупным счетом у команды Армении в Ереване – 4:0.
Как и в первом товарищеском матче 23 февраля, который выиграла сборная Грузии со счетом 5:0, и в этот раз команда Саломе Хубулури не оставила шанса сопернику.
Первый тайм завершился без голов. Решающим стало начало второго тайма, когда сборная Грузии забила два мяча в самом начале. Счет на 49 минуте открыла Лизи Канкия, которая буквально за минуту оформила дубль.
Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу >>
На 61 минуте Тинатин Амбалия увеличила отрыв сборной Грузии до трех, а Нино Бухрикидзе зафиксировала окончательный счет на 86 минуте – 4:0.
Для сборной Грузии товарищеские матчи против команды Армении до 17 лет являются подготовительным этапом к официальным встречам, которые состоятся весной. 12 и 15 марта женская сборная Грузии сыграет с Израилем и Шотландией в лиге Б отборочного этапа чемпионата Европы. Матчи отборочного этапа пройдут в Шотландии.
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