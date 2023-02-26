https://sputnik-georgia.ru/20230226/krupneyshaya-vystavka-vina-v-gruzii-winexpo-georgia-2023-proydet-v-iyune-275242832.html

Крупнейшая выставка вина в Грузии WinExpo Georgia 2023 пройдет в июне

Крупнейшая выставка вина в Грузии WinExpo Georgia 2023 пройдет в июне

В рамках мероприятия состоится Форум по экспорту вина, где производители смогут познакомиться с импортерами 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T14:56+0400

2023-02-26T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Пятнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2023 пройдет в выставочном центре ExpoGeorgia Тбилиси 2-4 июня, сообщили организаторы. WinExpo Georgia – это самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.В WinExpo Georgia 2023 примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.Россия остается основным рынком для грузинского вина>>Любителям вина представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами и инновациями в отрасли. Кроме того, состоится Форум по экспорту вина, благодаря которому производители вина смогут встретиться с международными импортерами. WinExpo Georgia ежегодно привлекает почти несколько тысяч посетителей, представляя до 100 компаний из разных стран и концентрируясь на создании плодотворной рабочей среды для всех участников и посетителей.Мероприятие доказало свою значимость для отрасли, а также значимость как для регионального, так и для международного рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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expogeorgia, грузия, новости, общество, грузинское вино