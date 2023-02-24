https://sputnik-georgia.ru/20230224/rossiya-ostaetsya-osnovnym-rynkom-dlya-gruzinskogo-vina-275199672.html
Россия остается основным рынком для грузинского вина
Россия остается основным рынком для грузинского вина
По данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина 24.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-24T07:01+0400
2023-02-24T07:01+0400
2023-02-24T07:55+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия по-прежнему входит в основной рынок для экспорта грузинского натурального виноградного вина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в январе 2023 года, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала вино на сумму 15,9 миллиона долларов, что на 8,1% выше показателя января 2022 года. Вино занимает шестую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 3,5% всего экспорта. Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году >>При этом по данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина. В январе 2022 года этот показатель составлял 59,3%. В январе 2023 года в Россию Грузия продала вино на сумму 11,2 миллиона, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем власти Грузии нацелены на диверсификацию рынков сбыта грузинского вина. В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, грузинское вино, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, грузинское вино, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Россия остается основным рынком для грузинского вина
07:01 24.02.2023 (обновлено: 07:55 24.02.2023)
По данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия по-прежнему входит в основной рынок для экспорта грузинского натурального виноградного вина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", в январе 2023 года, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала вино на сумму 15,9 миллиона долларов, что на 8,1% выше показателя января 2022 года.
Вино занимает шестую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 3,5% всего экспорта.
При этом по данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина. В январе 2022 года этот показатель составлял 59,3%.
В январе 2023 года в Россию Грузия продала вино на сумму 11,2 миллиона, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Между тем власти Грузии нацелены на диверсификацию рынков сбыта грузинского вина. В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии.