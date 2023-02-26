https://sputnik-georgia.ru/20230226/mozhno-no-nelzya-v-gruzii-shtrafuyut-za-marikhuanu-275238664.html

Можно, но нельзя: в Грузии штрафуют за марихуану

Можно, но нельзя: в Грузии штрафуют за марихуану

Все 73 человека, оштрафованные за курение марихуаны, – мужчины 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T09:00+0400

2023-02-26T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. За курение марихуаны, в том числе при детях, в Грузии с 1 января 2022 года по 16 января 2023 года оштрафованы 73 человека, а за ее хранение – 1,4 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари (190 долларов), а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (570 долларов). По данным МВД, большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, в регионах Самегрело - Земо Сванети и в Аджарии. Глава МВД: потребление марихуаны стало проблемой в Грузии>>При этом все 73 человека, оштрафованные за это правонарушение, – мужчины, чей возраст в основном от 26 до 60 лет. При этом среди пойманных на курении только двое несовершеннолетних. Что касается фактов хранения марихуаны, то тут наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из около 1,4 тысячи оштрафованных за хранение наркотического растения – семь женщин. В случае хранения больше всего штрафов получили лица в возрасте от 26 до 60 лет. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы 10 несовершеннолетних и девять человек старше 60.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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