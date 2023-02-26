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О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T18:58+0400
2023-02-26T18:58+0400
2023-02-26T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает сайт Кремля.Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.Стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу >>По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера."В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – говорится в телеграмме.Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
в мире, россия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
18:58 26.02.2023 (обновлено: 19:26 26.02.2023)
Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает сайт Кремля.
Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.
Стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.
По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера.
"В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – говорится в телеграмме.
Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет.