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https://sputnik-georgia.ru/20230226/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-po-telefonu-275257787.html
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает сайт Кремля.Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.Стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу &gt;&gt;По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера."В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – говорится в телеграмме.Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, россия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
в мире, россия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

18:58 26.02.2023 (обновлено: 19:26 26.02.2023)
© photo : POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2023
© photo : POOL
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Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает сайт Кремля.
Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.
Стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.
Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу >>
По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера.
"В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – говорится в телеграмме.
Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет.
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