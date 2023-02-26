https://sputnik-georgia.ru/20230226/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-po-telefonu-275257787.html

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T18:58+0400

2023-02-26T18:58+0400

2023-02-26T19:26+0400

в мире

россия

новости

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271835317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4257beeca4b68384850b67e377b4274e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает сайт Кремля.Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.Стороны также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу >>По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера."В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – говорится в телеграмме.Эрдогану 26 февраля исполнилось 69 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин