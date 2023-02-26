https://sputnik-georgia.ru/20230226/skolko-gruzinskie-moryaki-na-inostrannykh-sudakh-zarabatyvayut-v-kaznu-strany-275254068.html

Сколько грузинские моряки на иностранных судах зарабатывают в казну страны

Сколько грузинские моряки на иностранных судах зарабатывают в казну страны

Грузинские сертификаты признают уже 72 страны мира, 20 из них являются странами-членами ЕС 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T14:12+0400

2023-02-26T14:12+0400

2023-02-26T15:07+0400

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агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузинские моряки на судах, плавающих под флагами иностранных государств, ежегодно приносят экономике страны до 200 млн долларов, заявила глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани. По последним данным, уровень занятости грузинских моряков на судах, плавающих под флагом иностранного государства, в 2022 году увеличился на 31%, а общее число моряков увеличилось с 8 до 17 тысяч. По ее словам, государство достаточно много вкладывает в образование и аттестацию моряков. Так, за последние десять лет правительство инвестировало 30 миллионов лари только в инфраструктуру. "В 2022 году мы прошли аудит Европейского агентства по безопасности на море, и в этом направлении государство много вкладывает и в образование, и в сертификацию. Следует сказать, что с 2012 года по настоящее время в Военно-морскую академию было вложено около 30 миллионов лари (более 11 млн долларов) только в инфраструктуру", – сказала Иоселиани. Кроме того, грузинские сертификаты признают уже 72 страны мира, 20 из них являются странами-членами ЕС.Морякам в Грузии упростят работу – премьер о новой инициативе >>Власти Грузии активно работают над улучшением образования моряков, чтобы им было легче трудоустроиться. В Грузии на сегодняшний день функционируют пять учебных заведений, которые готовят профессионалов, чья работа напрямую связана с морем. Морское образование делится на три этапа, и каждые два года Агентство морского транспорта проверяет учебные программы на соответствие международным стандартам. При этом сами моряки раз в пять лет обязаны пройти обязательный курс переподготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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