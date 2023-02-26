https://sputnik-georgia.ru/20230226/spasibo-vsem-moim-basketbolistam---trener-sbornoy-gruzii-275259776.html

Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии

Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии

Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T23:37+0400

2023-02-26T23:37+0400

2023-02-26T23:44+0400

спорт

грузия

новости

исландия

торнике шенгелия

георгий шермадини

ильяс зурос

баскетбол

новости грузинского баскетбола

чемпионат мира по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262407705_0:289:3029:1994_1920x0_80_0_0_a72ea41ed7028ea46e338577fa65d50b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру. В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче. Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания. Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини. "Сегодня мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать. Спасибо Шермадини и Шенгелия, которые выступили перед юными баскетболистами, что было необходимо для боевого духа команды", – добавил Илиас Зурос. По словам наставника сборной Грузии, еще утром он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира >>Самым результативным игроком в составе грузинской сборной стал Георгий Шермадини – 23 очка, за ним следует Торнике Шенгелия – 20 очков. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

исландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, исландия, торнике шенгелия, георгий шермадини, ильяс зурос, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу