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Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии
Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини 26.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру. В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче. Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания. Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини. "Сегодня мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать. Спасибо Шермадини и Шенгелия, которые выступили перед юными баскетболистами, что было необходимо для боевого духа команды", – добавил Илиас Зурос. По словам наставника сборной Грузии, еще утром он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира &gt;&gt;Самым результативным игроком в составе грузинской сборной стал Георгий Шермадини – 23 очка, за ним следует Торнике Шенгелия – 20 очков. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, исландия, торнике шенгелия, георгий шермадини, ильяс зурос, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, исландия, торнике шенгелия, георгий шермадини, ильяс зурос, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу

Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии

23:37 26.02.2023 (обновлено: 23:44 26.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerИльяс Зурос. Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины
Ильяс Зурос. Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру.
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче. Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания.

"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос.

Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини.
"Сегодня мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать. Спасибо Шермадини и Шенгелия, которые выступили перед юными баскетболистами, что было необходимо для боевого духа команды", – добавил Илиас Зурос.
По словам наставника сборной Грузии, еще утром он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов.
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира >>
Самым результативным игроком в составе грузинской сборной стал Георгий Шермадини – 23 очка, за ним следует Торнике Шенгелия – 20 очков.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.
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