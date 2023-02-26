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Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии
Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T23:37+0400
2023-02-26T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру. В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче. Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания. Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини. "Сегодня мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать. Спасибо Шермадини и Шенгелия, которые выступили перед юными баскетболистами, что было необходимо для боевого духа команды", – добавил Илиас Зурос. По словам наставника сборной Грузии, еще утром он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира >>Самым результативным игроком в составе грузинской сборной стал Георгий Шермадини – 23 очка, за ним следует Торнике Шенгелия – 20 очков. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, исландия, торнике шенгелия, георгий шермадини, ильяс зурос, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу
Спасибо всем моим баскетболистам – тренер сборной Грузии
23:37 26.02.2023 (обновлено: 23:44 26.02.2023)
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру.
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80, однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче. Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания.
"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос.
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини.
"Сегодня мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать. Спасибо Шермадини и Шенгелия, которые выступили перед юными баскетболистами, что было необходимо для боевого духа команды", – добавил Илиас Зурос.
По словам наставника сборной Грузии, еще утром он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе грузинской сборной стал Георгий Шермадини – 23 очка, за ним следует Торнике Шенгелия – 20 очков.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Жеребьевка турнира пройдет в апреле.