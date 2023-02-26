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В Грузии наступает весна – метеоролог
В Грузии наступает весна – метеоролог
В Восточной Грузии днем потеплеет до +16...+18 градусов, ночью будет относительно холоднее 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T20:17+0400
2023-02-26T20:17+0400
2023-02-26T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Последние дни февраля в Грузии будут теплыми, написал метеоролог Коба Партенадзе в социальной сети. "Серые и дождливые дни, вызванные холодными и влажными воздушными массами, связанными с циклонами, остались позади", – написал Партенадзе. В частности, в Западной Грузии будет солнечная погода, ночью температура составит +7...+9 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. В Восточной Грузии днем потеплеет до +16...+18 градусов, ночью относительно похолодает. "Морозов больше не будет", – написал Партенадзе. По его словам, предстоящая неделя будет теплой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии
В Грузии наступает весна – метеоролог
20:17 26.02.2023 (обновлено: 20:29 26.02.2023)
В Восточной Грузии днем потеплеет до +16...+18 градусов, ночью будет относительно холоднее
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Последние дни февраля в Грузии будут теплыми, написал метеоролог Коба Партенадзе в социальной сети.
"Серые и дождливые дни, вызванные холодными и влажными воздушными массами, связанными с циклонами, остались позади", – написал Партенадзе.
В частности, в Западной Грузии будет солнечная погода, ночью температура составит +7...+9 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.
В Восточной Грузии днем потеплеет до +16...+18 градусов, ночью относительно похолодает.
"Морозов больше не будет", – написал Партенадзе.
По его словам, предстоящая неделя будет теплой.