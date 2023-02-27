https://sputnik-georgia.ru/20230227/dzhey-lo-iz-gruzii-nutsa-buzaladze-poluchila-bilet-v-gollivud-na-proekte-american-idol-275268643.html

"Джей Ло из Грузии": Нуца Бузаладзе получила "билет в Голливуд" на проекте American Idol

"Джей Ло из Грузии": Нуца Бузаладзе получила "билет в Голливуд" на проекте American Idol

Все члены жюри остались в восторге от девушки и ее вокальных данных 27.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе получила "билет в Голливуд" на всемирно известном вокальном проекте American Idol. American Idol – телешоу, основанное на популярном британском шоу Pop Idol. В проекте конкурсанты соревнуются за звание лучшего начинающего исполнителя в США. На данный момент American Idol – крупнейшая франшиза в своей области и певческое шоу с самым высоким рейтингом в США. Нуца исполнила две песни – Lady Marmalde, где показала свой артистизм, и песню Greatest Love Of All Утни Хьюстон, продемонстрировав невероятные вокальные данные. Исполняя Lady Marmalade, Бузаладзе продемонстрировала свои танцевальные навыки. В это время одна из членов жюри проекта, поп-певица Кэти Перри, даже встала от восторга, но после попросила спеть грузинку вторую песню и показать "натуральную, настоящую" Нуцу. В итоге все члены жюри – Лайонел Ричи, Люк Брайан, Кэти Перри – остались в восторге от девушки и ее вокальных данных. Люк Брайан даже назвал Бузаладзе "Джей Ло из Грузии". "Билет в Голливуд! Это все, о чем я мечтала в жизни. Бог есть и творит чудеса, просто запомните это!" – пишет Бузаладзе в соцсети. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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