https://sputnik-georgia.ru/20230227/kogda-budet-zapuschen-parom-poti-kavkaz--mnenie-minekonomiki-armenii-275262512.html

Когда будет запущен паром Поти-Кавказ – мнение Минэкономики Армении

Когда будет запущен паром Поти-Кавказ – мнение Минэкономики Армении

Паромное сообщение подразумевает перевозку грузов из Армении по железной дороге или фурами в Поти, оттуда контейнерами на паромах до российского порта Кавказ и... 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T10:02+0400

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армения

новости

экономика

поти

грузия

apm terminals

паромная переправа

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Министерстве экономики Армении все еще не располагают сведениями о том, когда будет запущено паромное сообщение по маршруту Поти-Кавказ.В ведомстве в ответ на письменный запрос Sputnik Армения пояснили, что вопрос затягивается по политическим причинам – из-за санкций против России.В Минэкономики отметили, что армянская сторона предпринимает необходимые меры, чтобы преодолеть возникшие сложности, сократить дополнительные расходы при перевозке грузов паромом из Армении или же в нашу страну.Специалисты министерства уверены, что запуск паромного сообщения положительно отразится на показателях экспорта армянской продукции на международный рынок, позволит увеличить объем грузоперевозок и сделает более доступными логистические инфраструктуры для перевозчиков.Кроме того, паромное сообщение – как часть мультимодального типа перевозок – может стать альтернативой дороге через МАПП "Верхний Ларс", которая, в особенности в зимнее время, закрывается на неопределенный срок в связи с неблагоприятными погодными условиями.Предполагается, что грузы из Армении по железной дороге или фурами будут доставляться в Поти, оттуда контейнерами на паромах до российского порта Кавказ и в другие города РФ.Армения упрощает ввоз части грузов в страну >>Напомним, запуск паромного сообщения по маршруту порт Поти - порт Кавказ с 15 июня власти Армении анонсировали еще в мае прошлого года. Оператором парома была выбрана местная логистическая компания C&M International, которая должна была осуществлять рейсы из порта Поти в порт Кавказ и обратно дважды в неделю. Вместимость парома составляет 50 грузовиков и 40 вагонов. При этом армянское правительство выразило готовность субсидировать паромные расходы первые 6 месяцев.Тогда это вызвало огромный интерес со стороны армянских импортеров и экспортеров, а также российских компаний. Руководство страны заявило, что паромом смогут воспользоваться экспортеры фруктов и овощей, у которых в зависимости от сезона увеличиваются перевозки в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, новости, экономика, поти, грузия, apm terminals, паромная переправа