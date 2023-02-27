https://sputnik-georgia.ru/20230227/kto-budet-borotsya-za-vliyanie-na-gruziyu-v-techenie-blizhayshego-stoletiya-275294925.html

Кто будет бороться за влияние на Грузию в течение ближайшего столетия?

Кто будет бороться за влияние на Грузию в течение ближайшего столетия?

Грузия пытается продемонстрировать глобальным игрокам, что она – страна самостоятельная, считает эксперт 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T21:57+0400

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2023-02-27T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский политолог Руслан Сафаров. Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Грузия, скажем так, – это "бутылочное горлышко" для всей Евразии во взаимоотношениях с Европой. Через вас есть три варианта сухопутных коридоров, которые заблокированы в иных вариантах – это Иран из-за недружественных отношений с Западом, Россия из-за СВО и Азербайджан из-за проблем с Арменией. Остается только срединный путь через Грузию", – говорит Сафаров. По словам эксперта, именно по этой причине над Грузией часто "нависает" влияние Запада, чему пытается активно противостоять Россия, ну или как минимум сделать так, чтобы влияние не было "особо масштабным". Избежать в регионе влияния сил извне помогли бы переговоры в формате "3+3", считает Сафаров, однако Грузия отказалась участвовать в них из-за нерешенных с Россией вопросов по Абхазии и Южной Осетии. "Позиция Грузия понятна, но верна ли она стратегически? Это большой вопрос. Ведь идея формата "3+3" заключается в том, чтобы немного вывести регион Южного Кавказа из-под ударов внешних сил. Ведь стратегический интерес к региону может провоцировать проблемные истории в будущем", – считает Сафаров. Эксперт отметил, что Грузия своим отказом может многое потерять и упустить возможность закрыть старые нерешенные вопросы. Президент грузинской диаспоры в России обратился к властям Грузии >>"Грузия в этом формате могла бы решить большое количество других вопросов. Возможно, была бы какая-то почва в формате "3+3" для того, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Грузию", – подчеркнул Сафаров. Политолог также не обошел тему того, как Грузия смогла противостоять влиянию Запада и сохранить нейтральную политику в условиях конфликта на Украине. Эксперт подчеркнул, что Грузия развилась до того уровня, что готова демонстрировать своим партнерам свои национальные интересы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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