https://sputnik-georgia.ru/20230227/kto-budet-borotsya-za-vliyanie-na-gruziyu-v-techenie-blizhayshego-stoletiya-275294925.html
Кто будет бороться за влияние на Грузию в течение ближайшего столетия?
Кто будет бороться за влияние на Грузию в течение ближайшего столетия?
Грузия пытается продемонстрировать глобальным игрокам, что она – страна самостоятельная, считает эксперт 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T21:57+0400
2023-02-27T21:57+0400
2023-02-27T21:57+0400
пресс-центр
грузия
новости
политика
европа
иран
азербайджан
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1b/275289666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01f2d1956970ac293d16fabdd89e007e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский политолог Руслан Сафаров. Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Грузия, скажем так, – это "бутылочное горлышко" для всей Евразии во взаимоотношениях с Европой. Через вас есть три варианта сухопутных коридоров, которые заблокированы в иных вариантах – это Иран из-за недружественных отношений с Западом, Россия из-за СВО и Азербайджан из-за проблем с Арменией. Остается только срединный путь через Грузию", – говорит Сафаров. По словам эксперта, именно по этой причине над Грузией часто "нависает" влияние Запада, чему пытается активно противостоять Россия, ну или как минимум сделать так, чтобы влияние не было "особо масштабным". Избежать в регионе влияния сил извне помогли бы переговоры в формате "3+3", считает Сафаров, однако Грузия отказалась участвовать в них из-за нерешенных с Россией вопросов по Абхазии и Южной Осетии. "Позиция Грузия понятна, но верна ли она стратегически? Это большой вопрос. Ведь идея формата "3+3" заключается в том, чтобы немного вывести регион Южного Кавказа из-под ударов внешних сил. Ведь стратегический интерес к региону может провоцировать проблемные истории в будущем", – считает Сафаров. Эксперт отметил, что Грузия своим отказом может многое потерять и упустить возможность закрыть старые нерешенные вопросы. Президент грузинской диаспоры в России обратился к властям Грузии >>"Грузия в этом формате могла бы решить большое количество других вопросов. Возможно, была бы какая-то почва в формате "3+3" для того, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Грузию", – подчеркнул Сафаров. Политолог также не обошел тему того, как Грузия смогла противостоять влиянию Запада и сохранить нейтральную политику в условиях конфликта на Украине. Эксперт подчеркнул, что Грузия развилась до того уровня, что готова демонстрировать своим партнерам свои национальные интересы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
иран
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1b/275289666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a67db0b5d4cfd1dde1d3e1782cb2483.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, европа, иран, азербайджан, пресс-центр
грузия, новости, политика, европа, иран, азербайджан, пресс-центр
Кто будет бороться за влияние на Грузию в течение ближайшего столетия?
Грузия пытается продемонстрировать глобальным игрокам, что она – страна самостоятельная, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Борьба за Грузию между различными заинтересованными глобальными силами будет идти достаточно напряженно исходя из геоэкономического аспекта, считает российский политолог Руслан Сафаров.
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия, скажем так, – это "бутылочное горлышко" для всей Евразии во взаимоотношениях с Европой. Через вас есть три варианта сухопутных коридоров, которые заблокированы в иных вариантах – это Иран из-за недружественных отношений с Западом, Россия из-за СВО и Азербайджан из-за проблем с Арменией. Остается только срединный путь через Грузию", – говорит Сафаров.
По словам эксперта, именно по этой причине над Грузией часто "нависает" влияние Запада, чему пытается активно противостоять Россия, ну или как минимум сделать так, чтобы влияние не было "особо масштабным".
Избежать в регионе влияния сил извне помогли бы переговоры в формате "3+3", считает Сафаров, однако Грузия отказалась участвовать в них из-за нерешенных с Россией вопросов по Абхазии и Южной Осетии.
"Позиция Грузия понятна, но верна ли она стратегически? Это большой вопрос. Ведь идея формата "3+3" заключается в том, чтобы немного вывести регион Южного Кавказа из-под ударов внешних сил. Ведь стратегический интерес к региону может провоцировать проблемные истории в будущем", – считает Сафаров.
Эксперт отметил, что Грузия своим отказом может многое потерять и упустить возможность закрыть старые нерешенные вопросы.
"Грузия в этом формате могла бы решить большое количество других вопросов. Возможно, была бы какая-то почва в формате "3+3" для того, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Грузию", – подчеркнул Сафаров.
Политолог также не обошел тему того, как Грузия смогла противостоять влиянию Запада и сохранить нейтральную политику в условиях конфликта на Украине.
"Тот нейтралитет, который Грузия заняла на сегодняшний день, очень дорогого стоит. Грузия пытается продемонстрировать глобальным игрокам, что она – страна самостоятельная. Что она страна, которая постепенно наращивает уровень собственного суверенитета", – считает Сафаров.
Эксперт подчеркнул, что Грузия развилась до того уровня, что готова демонстрировать своим партнерам свои национальные интересы.