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Нелегальные онлайн-казино в Грузии: к ответственности привлечены иностранцы
Нелегальные онлайн-казино в Грузии: к ответственности привлечены иностранцы
Обвиняемым грозит от трех до пяти лет лишения свободы 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии выявили три незаконных онлайн-казино, функционирующих на территории АР Аджария – к ответственности привлечены три иностранца, один из них задержан. По данным следствия, обвиняемые замаскировано обустроили три объекта онлайн-розыгрыша в черноморском курортном городе Батуми. На данных объектах без соответствующего обязательного разрешения транслировался розыгрыш лото интернет-казино, действующих за границей. Установлено, что в случае легального функционирования объектов в государственный бюджет в качестве сбора за каждый из них должно быть внесено 100 тысяч лари (около 38 тысяч долларов). Следствие ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, ар аджария, батуми
грузия, новости, тбилиси, ар аджария, батуми

Нелегальные онлайн-казино в Грузии: к ответственности привлечены иностранцы

13:01 27.02.2023 (обновлено: 13:10 27.02.2023)
© Pixabay / GregMontaniРулетка в казино
Рулетка в казино - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© Pixabay / GregMontani
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Обвиняемым грозит от трех до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии выявили три незаконных онлайн-казино, функционирующих на территории АР Аджария – к ответственности привлечены три иностранца, один из них задержан.
По данным следствия, обвиняемые замаскировано обустроили три объекта онлайн-розыгрыша в черноморском курортном городе Батуми. На данных объектах без соответствующего обязательного разрешения транслировался розыгрыш лото интернет-казино, действующих за границей.
Установлено, что в случае легального функционирования объектов в государственный бюджет в качестве сбора за каждый из них должно быть внесено 100 тысяч лари (около 38 тысяч долларов).
Следствие ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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