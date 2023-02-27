https://sputnik-georgia.ru/20230227/skolko-studentov-ne-mogut-oplatit-uchebu-v-gruzii--otvet-minobrazovaniya-275244163.html

Сколько студентов не могут оплатить учебу в Грузии – ответ Минобразования

Сколько студентов не могут оплатить учебу в Грузии – ответ Минобразования

Большинство студентов, не имеющих возможности оплатить учебу, – граждане Грузии 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T07:01+0400

2023-02-27T07:01+0400

2023-02-27T07:01+0400

грузия

новости

общество

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Финансовые проблемы стали причиной прекратить учебу в вузе для 28,6 тысячи студентов в Грузии, говорится в ответе министерства образования на запрос депутата от оппозиционной партии "За Грузию" Анны Бучукури. Высшее образование в Грузии платное. Размер оплаты зависит от гранта, полученного студентом в результате Единых национальных экзаменов. По данным Минобразования Грузии, на 13 февраля 2023 года в бакалавриатах вузов Грузии числится 178,5 тысячи студентов, из которых у 68,5 тысячи приостановлен статус. При этом из всех студентов с приостановленным статусом 28,6 тысячи он приостановлен из-за неуплаты. Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие >>По данным министерства, большинство из тех, кто не может заплатить за учебу, – граждане Грузии, и только 1,1 тысячи с финансовыми задолженностями иностранные граждане. Кроме того, около 1 тысячи бакалавров из-за задолженностей не могут продолжить учебу более пяти лет, 754 – более двух лет, еще 851 студент учится в другом вузе, помимо вуза в котором есть задолженность. Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 тысячи лари в год до 30 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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