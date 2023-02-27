https://sputnik-georgia.ru/20230227/uvelichenie-arendnoy-platy-posle-zemletryaseniya-mozhet-privesti-k-tyurme-v-turtsii-275294141.html

Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции

Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции

Закон будет предусматривать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T21:09+0400

2023-02-27T21:09+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Минюст Турции приступил к технической проработке закона, предусматривающего тюремное заключение до пяти лет повышающим арендную плату за жилье и цены на продукты во время землетрясений и эпидемий. Об этом сообщает агентство Anadolu.Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, турция, происшествия, землетрясение в турции 2023