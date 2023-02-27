https://sputnik-georgia.ru/20230227/uvelichenie-arendnoy-platy-posle-zemletryaseniya-mozhet-privesti-k-tyurme-v-turtsii-275294141.html
Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции
Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции
Закон будет предусматривать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T21:09+0400
2023-02-27T21:09+0400
2023-02-27T21:09+0400
в мире
новости
турция
происшествия
землетрясение в турции 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274908852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76406f725f662b63fb53f1c08ba1cca8.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Минюст Турции приступил к технической проработке закона, предусматривающего тюремное заключение до пяти лет повышающим арендную плату за жилье и цены на продукты во время землетрясений и эпидемий. Об этом сообщает агентство Anadolu.Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274908852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_83e4da51e379389ae0eee5fbb4db4af8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, турция, происшествия, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, турция, происшествия, землетрясение в турции 2023
Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции
Закон будет предусматривать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Минюст Турции приступил к технической проработке закона, предусматривающего тюремное заключение до пяти лет повышающим арендную плату за жилье и цены на продукты во время землетрясений и эпидемий. Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Министерство юстиции начало техническую проработку закона, предусматривающего тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет для тех, кто непомерно повышает цены на продукты и арендную плату во время землетрясений и эпидемий", – передает агентство Anadolu.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 42 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.