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В Тбилиси сошел оползень – специалисты устанавливают причину
В Тбилиси сошел оползень – специалисты устанавливают причину
Мэрия Тбилиси выразила готовность в случае необходимости обеспечить местных жителей временным жильем 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T19:17+0400
2023-02-27T19:17+0400
новости
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происшествия
тбилиси
мэрия тбилиси
оползень в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Тбилиси обрушился склон горы, специалисты уже приступили к изучению данного случая, говорится в заявлении мэрии столицы. Случай произошел на улице Тициана Табидзе №24. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии Тбилиси, Национального агентства окружающей среды, муниципальной лаборатории столицы и Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Они изучат причину обрушения массы земли. На данном этапе специалисты осматривают склон. Мэрия Тбилиси примет соответствующее решение на основе первичного заключения экспертов. Мэрия Тбилиси выразила готовность в случае необходимости в целях безопасности обеспечить местных жителей временным жильем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, мэрия тбилиси, оползень в тбилиси
новости, грузия, происшествия, тбилиси, мэрия тбилиси, оползень в тбилиси

В Тбилиси сошел оползень – специалисты устанавливают причину

19:17 27.02.2023
© Courtesy of Tbilisi City Hall В Тбилиси обрушился склон горы
В Тбилиси обрушился склон горы - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© Courtesy of Tbilisi City Hall
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Мэрия Тбилиси выразила готовность в случае необходимости обеспечить местных жителей временным жильем
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Тбилиси обрушился склон горы, специалисты уже приступили к изучению данного случая, говорится в заявлении мэрии столицы.
Случай произошел на улице Тициана Табидзе №24.
На месте находятся представители соответствующих служб мэрии Тбилиси, Национального агентства окружающей среды, муниципальной лаборатории столицы и Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Они изучат причину обрушения массы земли.
© Courtesy of Tbilisi City Hall В Тбилиси обрушился склон горы
В Тбилиси обрушился склон горы - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
В Тбилиси обрушился склон горы
© Courtesy of Tbilisi City Hall
На данном этапе специалисты осматривают склон. Мэрия Тбилиси примет соответствующее решение на основе первичного заключения экспертов.
Мэрия Тбилиси выразила готовность в случае необходимости в целях безопасности обеспечить местных жителей временным жильем.
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