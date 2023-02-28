https://sputnik-georgia.ru/20230228/eto-dezinformatsiya---glava-minyusta-gruzii-rasskazal-o-vstreche-s-poslami-275312790.html

"Это дезинформация" – глава Минюста Грузии рассказал о встрече с послами

"Это дезинформация" – глава Минюста Грузии рассказал о встрече с послами

В оппозиционных СМИ появилась информация, что ЕС якобы требует перевести Михаила Саакашвили на лечение в Польшу 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T12:39+0400

2023-02-28T12:39+0400

2023-02-28T12:54+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Вопрос перевода осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границу не обсуждался на встрече с послами, об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе написал на своей странице в соцсети. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром накануне передали главе Минюста официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья экс-президента. По словам Герчинского, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза. В своем посте в соцсети глава Минюста отметил, что еще накануне он максимально корректно написал, что со стороны одного из оппозиционных СМИ была распространена информация, не соответствующая правде о якобы просьбе со стороны всех членов ЕС перевести Саакашвили на лечение за границу.Между тем, по словам Брегадзе, со стороны еще одного оппозиционного телеканала последовала еще большая ложь. Глава Минюста опубликовал скриншот статьи с сайта одного из грузинских телеканалов, где говорится, что ЕС якобы требует от грузинских властей дать возможность Саакашвили отправится на лечение в Польшу.По словам министра юстиции, распространение дезинформации не является западным стандартом. "Подобное действие, мягко говоря, тревожно неловкое для демократических СМИ. Для информирования общественности еще раз повторяю, что на встрече с послами не было разговора о переводе (Саакашвили – ред.) за границу, тем более в какую-то конкретную страну", – написал Брегадзе. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе